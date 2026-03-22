Landesligist holt Offensivspieler und gleich drei Absagen

– Foto: Herbert Schürl

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kreisliga B3: 22.03.2026: TV Oeffingen II – SV Allmersbach III – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt, Wertung: 3:0

Kreisliga B5: 22.03.2026: SVG Kirchberg/Murr II – SGM SKG Erbsteten II/TSG Backnang III – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt, Wertung: 3:0

Spielabsage bei den Frauen:

Bezirksliga: SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach – Spvgg Hengstfeld-Wallhausen, von den Gästen aufgrund Spielerinnenmangel abgesagt.

Neuansetzung in der Kreisliga B6: SSV Schwäbisch Hall II – SC Bibersfeld, neu: 31.03.2026, 19:00 Uhr

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TSV Ilshofen

Der TSV Ilshofen verstärkt sich für die kommende Saison in der Offensive. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verpflichtet mit Pablo Riveros einen 20-jährigen Angreifer.

Riveros gilt als talentierter Offensivspieler, der sowohl durch seine Torgefahr als auch durch seine Dynamik überzeugt. Seine bisherigen Leistungen unterstreichen, dass er über ein gutes Gespür für gefährliche Situationen vor dem Tor verfügt und dem Angriffsspiel neue Impulse geben kann.

Beim TSV Ilshofen sieht man in ihm einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der sowohl sportlich als auch menschlich gut ins Team passt.

Mit der Verpflichtung von Riveros setzen die Verantwortlichen auf frische Energie und zusätzliche Qualität für die kommende Spielzeit.

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