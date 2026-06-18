Landesligist holt Offensiv-Rückkehrer vom Oberligisten Der VfL Nagold freut sich über die Rückkehr von Altan Uludogan, der vom 1. CfR Pforzheim kommt. von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

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Der VfL Nagold aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, bekommt zur neuen Saison einen Rückkehrer für die Offensive. Altan Uludogan wechselt vom 1. CfR Pforzheim zurück ins Reinhold-Fleckenstein-Stadion. Der junge Angreifer kommt mit einer starken Quote aus der U19-Verbandsliga und soll künftig wieder für Blau und Weiß auf Torejagd gehen.

Uludogan hatte den VfL Nagold vor einem Jahr in Richtung 1. CfR Pforzheim verlassen und sammelte dort weitere Erfahrungen. In der U19-Verbandsliga erzielte er in der Saison 2025/26 in 17 Spielen 20 Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Zudem wurde er beim 1. CfR Pforzheim auch in der Oberliga Baden-Württemberg geführt und kam dort einmal zum Einsatz. Seine Entwicklung hatte zuvor bereits in Nagold Fahrt aufgenommen. In der A-Junioren-Landesstaffel Württemberg Mitte der Saison 2024/25 gelangen Uludogan für den VfL in 20 Partien 15 Treffer. In der B-Junioren-Landesstaffel Württemberg Mitte der Spielzeit 2023/24 kam er auf 18 Einsätze und sechs Tore. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Bilanz 56 Spiele, 41 Tore und eine Vorlage. Dreimal wurde er zudem in die Elf der Woche gewählt.