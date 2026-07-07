Landesligist holt Oberliga-Keeper und vier weitere Spieler

– Foto: Jens Körner

Der TSV Weilimdorf startet nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit mehreren neuen Gesichtern. Neben Torwarttrainer Denis Begovic und Betreuer Süleyman Karacobanoglu verstärken Qazim Tolaj, Berin Kardumovic, Jeff Antwi, Eldi Berisha und Torhüter Kevin Rombach den Kader für den Neustart an der Giebelstraße.

Denis Begovic übernimmt beim TSV Weilimdorf die Arbeit mit den Torhütern. Der neue Torwarttrainer kommt mit Stationen bei der TSG Hoffenheim, Bristol City FC, der Shaw University, der University of Houston Victoria, dem VfB Bad Rappenau und zuletzt Türkspor Neckarsulm. Seine Erfahrung soll die Mannschaft sportlich und menschlich ergänzen. Auch neben dem Platz wird das Team erweitert: Süleyman Karacobanoglu, genannt Sülo, ist neuer Betreuer. Er war zuvor beim TSV Cleebronn, bei Türkgücü Ebersbach und ebenfalls bei Türkspor Neckarsulm tätig und soll das Umfeld mit Einsatz, Hilfsbereitschaft und Teamfähigkeit unterstützen.

Sportlich kommen mehrere junge Spieler dazu. Qazim Tolaj wechselt vom VfR Heilbronn nach Weilimdorf. Der Mittelfeldspieler soll vor allem im defensiven Bereich Stabilität geben und bringt Laufstärke sowie Einsatz mit. Berin Kardumovic kommt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Der vielseitige Offensivspieler soll mit Größe, Dynamik und Abschlussstärke zusätzliche Optionen schaffen. Jeff Antwi war zuletzt beim TV Echterdingen aktiv und ist flexibel in der Offensive einsetzbar. Schnelligkeit, Technik und Beidfüßigkeit zählen zu seinen genannten Qualitäten. Eldi Berisha kommt ebenfalls vom VfR Heilbronn und wurde zuvor in der U19 der SG Sonnenhof Großaspach ausgebildet. Als vielseitiger Defensivspieler bringt er Entwicklungspotenzial mit.