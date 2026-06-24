Landesligist holt Mittelfeldspieler vom Oberliga-Aufsteiger

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Der VfL Nagold aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verstärkt seine Offensive mit Leon Louis Hayer. Der 20-jährige beidfüßige Mittelfeldspieler wechselt vom FC Holzhausen nach Nagold und bringt eine starke Torquote aus dem Nachwuchsbereich mit. Für Trainer Marcel Schuon ist Hayer ein weiterer Baustein im neu zusammengestellten Kader des VfL.

Hayer kommt vom FC Holzhausen, für den er in der vergangenen Saison in der Verbandsliga Württemberg auf zwölf Einsätze kam. Dabei erzielte der junge Mittelfeldspieler zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Zuvor hatte er vor allem im Nachwuchsbereich regelmäßig seine Offensivqualitäten gezeigt. Für die U19 der TSG Balingen gelangen ihm in der A-Junioren-Verbandsstaffel Württemberg 2024/25 in 19 Spielen 13 Tore. Bereits in der Saison 2023/24 hatte er dort in zwölf Partien neunmal getroffen.

Weitere Stationen seiner bisherigen Laufbahn waren der SSV Reutlingen, der 1. FC Heidenheim und die TSG Balingen. In der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg kam Hayer für Reutlingen auf sechs Einsätze und ein Tor. Für Heidenheim spielte er in der B-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg und erzielte dort sechs Treffer in 17 Spielen. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Bilanz 86 Spiele, 36 Tore und eine Vorlage. Diese Zahlen zeigen, dass Hayer trotz seines jungen Alters bereits mehrfach Torgefahr aus dem Mittelfeld nachgewiesen hat.