Landesligist holt Mittelfeldspieler aus der Oberliga

– Foto: Jens Körner / Verein

Der TSV Weilimdorf, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, verstärkt sich mit Berin Kardumovic. Der Mittelfeldspieler kommt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der zuletzt aus der Oberliga abgestiegen ist. Für Trainer Oliver Stierle ist er der erste feststehende Neuzugang des neuen Kaders in der laufenden Sommerphase.

Kardumovic bringt trotz seiner überschaubaren Einsatzzahl im höherklassigen Bereich eine auffällige Offensivbilanz mit. In der vergangenen Saison kam er für die erste Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen zu acht Einsätzen in der Oberliga Baden-Württemberg. Zudem spielte er für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga Enz/Murr und erzielte dort in zehn Partien fünf Tore sowie fünf Vorlagen. Schon in der Saison 2024/25 hatte er für Bissingens Zweite in sechs Spielen fünf Treffer erzielt.

Zuvor war Kardumovic beim MTV Stuttgart in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, sowie beim SV Rot aktiv. Besonders in Rot zeigte der Mittelfeldspieler seine Torgefahr deutlich. In der Kreisliga B5 Stuttgart gelangen ihm in der Saison 2021/22 in 14 Spielen 22 Tore und elf Assists. Ein Jahr später kamen in der Kreisliga B4 Stuttgart fünf Einsätze, sieben Treffer und sechs Vorlagen hinzu. Ausgebildet wurde er zuvor unter anderem im Nachwuchs der SG Sonnenhof Großaspach, wo er in der B-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz kam.