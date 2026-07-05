Landesligist holt junges Abwehrtalent zurück

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Der SV Nehren holt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, Leo Schmidt zurück zu seinem Jugendverein. Der Nachwuchsspieler kommt vom TuS Ergenzingen und beginnt beim SVN seine ersten Schritte im Herrenfußball. Trainer Pedro Keppler erhält damit eine zusätzliche Option im Kader, der bislang drei Zugänge und einen Abgang verzeichnet hat.

Leo Schmidt kehrt damit an eine vertraute Adresse zurück. Nach seinen Stationen in den Nachwuchsbereichen des SSV Reutlingen 1905 Fußball und des TuS Ergenzingen wagt er beim SV Nehren den Übergang in den Herrenbereich. Für den Verein ist die Rückkehr eines Spielers aus der eigenen Jugend ein sachlich einzuordnendes Signal: Schmidt kennt das Umfeld, bringt Erfahrungen aus höherklassigen U-Mannschaften mit und soll nun Schritt für Schritt an die Anforderungen der Landesliga herangeführt werden.

In der vorliegenden Bilanz stehen für Leo Schmidt 23 Spiele, ein Tor, keine Assists, zwei Gelbe Karten und eine Nominierung in die Elf der Woche. Für Ergenzingen absolvierte er in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg im Herbst 2025 elf Partien und im Frühjahr 2026 weitere zehn Spiele. Zuvor kam er für Reutlingen II in der A-Junioren-Verbandsstaffel Württemberg 2024/25 zweimal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Weitere Angaben zu Alter oder genauer Position liegen nicht vor.