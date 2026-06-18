Landesligist holt jungen Perspektivspieler

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen hat sich die Dienste von Maik Nold gesichert. Der 21-jährige wechselt vom Bezirksligisten Holzgerlingen nach Böblingen und verstärkt ab sofort den Kader.

Mit seiner körperlichen Robustheit und ausgeprägten Physis bringt Maik wichtige Qualitäten mit, die dem Spiel des SV Böblingen zusätzliche Stabilität verleihen sollen. Gleichzeitig gilt er als entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potenzial.

„Maik ist ein sehr interessanter Spieler aus der Region, der trotz seines jungen Alters bereits wichtige körperliche Voraussetzungen mitbringt“, heißt es vom sportlichen Leiter Ioannis Tsapakidis. „Wir freuen uns, ihm bei der SV Böblingen die Chance zu geben, sich sportlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.“