Landesligist holt jungen Offensivmann aus der Verbandsliga

– Foto: Eibner / Verein

Der SV Nehren verstärkt seine Offensive in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Maximilian Biesinger. Der 22-jährige Stürmer kommt vom Verbandsligisten FC Rottenburg und bringt Erfahrung aus Verbandsliga, Landesliga und Bezirksliga mit. Für Trainer Pedro Keppler ist er eine flexible Option im Angriff mit Zug zum Tor und zusätzlicher Durchsetzungskraft.

Biesinger kommt mit einer erfassten Bilanz von 92 Spielen, 17 Toren und vier Vorlagen nach Nehren. In der vergangenen Saison absolvierte er für den FC Rottenburg 22 Spiele in der Verbandsliga Württemberg und bereitete einen Treffer vor. Zuvor war er bereits in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, für Rottenburg aktiv und kam 2024/25 auf 19 Einsätze, vier Tore und zwei Assists.

Seine torreichste Phase hatte Biesinger beim SV Hirrlingen in der Bezirksliga Alb. In der Saison 2023/24 erzielte er in 24 Spielen zehn Tore. Schon 2022/23 kam er dort auf 26 Einsätze, drei Treffer und eine Vorlage. Damit bringt der Angreifer Spielpraxis aus mehreren Spielklassen mit. Beim SV Nehren soll er die Offensive verbreitern, mit seiner Physis Präsenz im letzten Drittel schaffen und auf mehreren Positionen im Angriff eingesetzt werden können.