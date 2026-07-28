Landesligist holt jungen Defensivmann vom Verteidiger

– Foto: Wilfried Wolf

Der FC Union Heilbronn, Meister der Bezirksliga Franken und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, verstärkt seinen Kader mit Valbon Murtezi. Der 18-jährige Verteidiger wechselt vom Nachbarn VfR Heilbronn zur Mannschaft von Trainer Robin Neupert. Mit einer Körpergröße von 1,93 Metern bringt Murtezi zusätzliche Optionen für die Defensive des Landesliga-Neulings mit.

In der vergangenen Saison gehörte der Defensivspieler zum Kader des VfR Heilbronn, der aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, abgestiegen ist. Für die erste Mannschaft des VfR kam Murtezi in der Verbandsliga einmal zum Einsatz. Zudem absolvierte er eine Partie für die A-Junioren des Vereins in der Verbandsstaffel Württemberg. Tore oder Vorlagen verzeichnete er in seinen beiden Einsätzen nicht. Nun setzt Murtezi seine Laufbahn beim FC Union Heilbronn fort und trifft dort künftig auch in der Landesliga auf seinen bisherigen Verein.

Murtezi ist bereits der siebte bestätigte Zugang des Aufsteigers. Zuvor hatte sich Union mit Tolga Kilic, Marco Romano und Mario Müller von der Sport-Union Neckarsulm verstärkt. Hinzu kommen Devin Colin Becker vom VfB Eppingen, Steven Neupert von Türkspor Neckarsulm sowie Mika Wernz aus der eigenen Jugend.