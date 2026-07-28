Landesligist holt jungen Bezirksliga-Mittelfeldspieler

– Foto: Carsten Trebuth

Der 1. FC Heiningen, Meister der Bezirksliga Neckar/Fils und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, treibt seine Kaderplanung weiter voran. Mit Tamer Demiral schließt sich ein weiterer junger Spieler der Mannschaft von Trainer Dominik Mader an. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom SC Geislingen II zum Landesliga-Neuling.

Demiral bringt bereits Erfahrung aus der Bezirksliga Neckar/Fils mit. In der vergangenen Saison absolvierte er fünf Spiele für die zweite Mannschaft des SC Geislingen. Bereits in der Spielzeit 2024/25 war er dort zweimal zum Einsatz gekommen. Zuvor stand der Mittelfeldspieler beim 1. FC Eislingen unter Vertrag und bestritt in der Saison 2023/24 neun Bezirksliga-Partien. Insgesamt weist seine bisherige Bilanz 16 Spiele auf. Tore oder Vorlagen gelangen ihm dabei noch nicht, zudem sah er zwei Gelbe Karten.

Beim 1. FC Heiningen soll Demiral nun den nächsten Schritt seiner Laufbahn gehen und die personellen Möglichkeiten im Mittelfeld erweitern. Für den Aufsteiger ist er der vierte bestätigte Zugang für die kommende Landesliga-Saison.