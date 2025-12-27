Landesligist holt früheren bosnischen U-Nationalspieler vom SC Verl II

Anfang Dezember trennte sich der FC Lennestadt von Cheftrainer Ralf Behle. Das neue Trainergespann, bestehend aus Alexander Mester und Fabian Schmidt, soll den ehemaligen Westfalenligisten auf Kurs bringen und zum Klassenerhalt führen. Gelingen soll dieses Ziel auch mit dem ersten Wintertransfer, einem talentierten Innenverteidiger mit Oberliga- und internationaler Erfahrung.

Vom Oberligisten SC Verl II schließt sich der 19-jährige Anes Spago dem FC Lennestadt an. Spago kam über die Jugend von Bayer 04 Leverkusen und der Sportfreunde Siegen 2021 ins NLZ des SC Paderborn, für die er in der U17- und U19-Bundesliga spielte. Zur selben Zeit wurde Spago auch für die Juniorenmannschaften der bosnischen Nationalmannschaft nominiert. In neun Einsätzen für die U16 und U17 konnte Spago vier Tore erzielen. Erst in diesem Sommer schloss er sich der Verler U21 und wurde in seinem ersten Seniorenjahr vom defensiven Mittelfeldspieler "zum Innenverteidiger umgeschult", wie Spago der "Westfalenpost" erklärt. Sechsmal kam er in der Hinrunde für die Reserve des Drittligisten zum Einsatz, davon einmal über die vollen 90 Minuten

Aus persönlichen Gründen wird der im Lennestädter Ortsteil Grevenbrück wohnhafte Spago nun nach Südwestfalen zurückkehren und dort eine Ausbildung beginnen. "Wir bieten ihm hierfür ein passendes Umfeld sowie die Möglichkeit, seine sportliche Entwicklung fortzusetzen", heißt es in der Mitteilung der Lennestädter. Der Kontakt zwischen Lennestadt und Anes Spago kam über Neu-Trainer Alexander Mester zustande. Der kennt Vater Adnan Spago, früherer Innenverteidiger u.a. bei Optik Rathenow, Union Solingen und FC Lennestadt, aus gemeinsamen Trainerzeiten beim SSV Elspe in den späten 2000ern. Beim Auswärtsspiel des FCL in Attendorn sei Mester auf Adnan Spago hinzugegangen und "dann hat alles so geklappt, wie es nun passiert ist", so Spago junior. Vom Klassenerhalt im Hensel-Stadion ist der 19-Jährige jedenfalls überzeugt: "Die Qualität ist auf jeden Fall da. Man muss nur an ein paar Stellschrauben drehen, dann wird das was."