Landesligist holt Ex-Oberliga-Verteidiger, hat aber auch 12 Abgänge

– Foto: VfL Nagold

Beim VfL Nagold endet die Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Abschieden und neuen Impulsen. Mehrere Spieler werden nach dem Rundenabschluss verabschiedet, darunter langjährige Kräfte. Zugleich stehen mit Christos Thomaidis und Max Brendle zwei Verstärkungen fest, die Qualität und Erfahrung in den Kader bringen sollen zur neuen Saison.

Zum Saisonabschluss hat der VfL Nagold mehrere Spieler verabschiedet. Der Verein bedankt sich bei Lucas Fehrenbach, Tilo Renz, Marc Wohlbold, Denis Andelic, Ben Weimann, Jan Beifuß, Jeremy Arlt, Daniel Atis, Dorian Hrubik, Daniel Huss, Stefan Wurm und Ibrahim Büyükköse für Einsatz, Leidenschaft und die gemeinsame Zeit. Besonders Lucas Fehrenbach wird vom Verein als Legende gewürdigt. Ein Teil der Verabschiedungen fand beim Spiel der ersten Mannschaft statt, der andere beim gemeinsamen Rundenabschluss am Abend. Der Klub wünscht allen Spielern für den weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute.

Parallel richtet der VfL den Blick bereits auf die kommende Saison. Mit Christos Thomaidis kehrt ein torgefährlicher Offensivspieler nach Nagold zurück. Der Angreifer kommt von der TSG Balingen II und bringt eine starke Bilanz mit: In 119 Spielen erzielte er 39 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. Bereits in früheren Jahren lief Thomaidis für den VfL Nagold auf und sammelte dort Landesliga- und Verbandsliga-Erfahrung.