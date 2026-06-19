Landesligist holt ehemaligen Verbandsliga-Stürmer

– Foto: Arno Schmid / Verein

Der FC Esslingen, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, verstärkt seine Offensive mit Laurenziu Biemel. Der Neuzugang kommt vom TV Echterdingen und bringt Abschlussstärke, Standardqualität sowie Erfahrung aus der U19-Bundesliga und mehreren Jahren im württembergischen Aktivenfußball mit. Für den FCE ist er der nächste Kaderbaustein.

Biemel war zuletzt für den TV Echterdingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, aktiv und erzielte dort in der Saison 2025/26 in 21 Spielen sechs Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Davor spielte er mehrere Jahre für den VfL Nagold. Besonders auffällig war seine Quote in der Spielzeit 2023/24, als ihm in 27 Landesliga-Einsätzen 17 Tore und drei Assists gelangen. In der darauffolgenden Saison traf er für Nagold in 15 Landesliga-Partien siebenmal und steuerte drei Vorlagen bei. Auch in der Verbandsliga Württemberg sammelte Biemel bereits Erfahrung: Für den VfL Nagold kam er 2022/23 auf 15 Spiele, fünf Tore und drei Assists, zudem lief er in derselben Saison siebenmal für die SKV Rutesheim auf.

Ausgebildet wurde Biemel unter anderem bei den Stuttgarter Kickers. Dort spielte er in der U19-Bundesliga Süd/Südwest, der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg und zuvor in der U17-Bundesliga Süd/Südwest. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Laufbahn 151 Spiele, 62 Tore, 24 Vorlagen und 18 Nominierungen für die Elf der Woche. Diese Zahlen unterstreichen seine offensive Qualität und seine Konstanz in verschiedenen Spielklassen.