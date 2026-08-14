Landesligist holt ehemaligen Oberliga-Verteidiger Der SC Geislingen verpflichtet Stefan Todorović von Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen. von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Geislingen

Der SC Geislingen legt personell noch einmal nach und verpflichtet Stefan Todorović. Der Defensivspieler kommt von Calcio Leinfelden-Echterdingen und soll dem Landesligisten vor allem angesichts zweier längerfristiger Ausfälle zusätzliche Stabilität und Flexibilität verleihen.

Handlungsbedarf entstand beim SC durch die personelle Situation in der Defensive. Marvin Mayer fällt nach einer Muskelruptur vorerst aus. Zudem wird Patrick Niederberger aufgrund eines Auslandssemesters nahezu die komplette Hinrunde fehlen. Den entscheidenden Hinweis auf Todorović gab Trainer Sezgin Karabiyik. „Wir haben uns also unterhalten, ich hatte gleich ein gutes Gefühl bei ihm“, berichtet der Sportliche Leiter Jasko Šuvalić über die ersten Gespräche.

Flexibel in der Viererkette Todorović kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden. Seine Verpflichtung eröffnet Geislingen gleichzeitig neue Möglichkeiten: Lukas Ziegler, Malik Eyüpoglu und Marco Roschmann müssen bei personellen Engpässen nicht zwingend in die Defensive zurückgezogen werden, sondern können auf anderen Positionen zum Einsatz kommen. Šuvalić beschreibt den Neuzugang als „zweikampfstark, topfit“ und als Spieler, der Ruhe ausstrahle und viel Erfahrung mitbringe. In seiner serbischen Heimat gelang Todorović mit seinen Mannschaften nach Vereinsangaben bereits dreimal die Qualifikation für die höchste Spielklasse.