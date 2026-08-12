Landesligist holt ehemaligen Oberliga-Mittelfeldspieler Der SC Geislingen verpflichtet Nkem Kelecti von Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen. von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der SC Geislingen legt auf dem Transfermarkt noch einmal nach. Mit Nkem Kelecti wechselt ein 25 Jahre alter Offensivspieler zum Landesligisten, der trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus der Ober- und Verbandsliga mitbringt. Trainer Sezgin Karabiyik erhält damit eine weitere interessante Option für die Offensive.

Kelecti wurde im Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers ausgebildet und spielte dort unter anderem in der U19-Bundesliga. Anschließend führte sein Weg zum VfB Neckarrems, wo ihm in der Verbandsliga mehrfach seine Torgefahr unter Beweis stellte. Es folgten Stationen beim 1. FC Normannia Gmünd und beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Oberliga Baden-Württemberg. Zuletzt lief er für Calcio Leinfelden-Echterdingen auf. Hoffnung auf zusätzliche Scorerpunkte In Geislingen ist Kelecti für die offensiven Positionen eingeplant. „Nkem ist im Sturm und offensiven Mittelfeld zuhause“, erklärt Jasko Šuvalić. Der Sportliche Leiter verbindet mit der Verpflichtung klare Erwartungen: „Wir sehen in ihm den Spieler, der mit für die nötigen Scorerpunkte sorgt im Laufe der Saison.“

Allein in den Spielzeiten 2020/21 bis 2024/25 gelangen Kelecti für Neckarrems, Normannia Gmünd und Bissingen insgesamt 18 Treffer. Dazu sammelte er zahlreiche Einsätze auf Verbands- und Oberliga-Niveau. Diese Erfahrung soll nun dem SC in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zugutekommen. Transfer mit besonderem Hintergrund Zustande kam der Wechsel auch durch das Zusammenspiel zwischen Verein und einem Hauptsponsor. Šuvalić hatte erfahren, dass Kelecti auf Arbeitssuche war. Gleichzeitig suchte ein Sponsor des SC Geislingen nach neuen Mitarbeitern. Daraus entwickelte sich nach Vereinsangaben eine „Win-Win-Win-Situation“ für Spieler, Sponsor und Verein.