Landesligist holt Bezirksliga-Stürmer und Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SC Geislingen kann auch in der kommenden Saison auf einen Spieler bauen, der im Eybacher Tal längst zu einer festen Größe geworden ist. Malik Eyüpoglu bleibt dem Verein erhalten und geht damit in seine fünfte Spielzeit im Aktivenbereich des Landesligisten. Für den SCG ist das eine Personalie mit Gewicht, weil hier nicht nur ein Spieler bleibt, sondern zugleich ein Gesicht der Mannschaft.
Der gebürtige Geislinger hat sich über die Jahre Schritt für Schritt entwickelt, ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken und trägt inzwischen sogar die Kapitänsbinde. Trotz seines noch jungen Alters bringt Malik Eyüpoglu bereits bemerkenswerte Erfahrung mit und übernimmt auf wie neben dem Platz Verantwortung. Sportlicher Leiter Šuvalić hebt vor allem seine Präsenz und seine Stärke im Kopfballspiel hervor – Qualitäten, die ihm im Mannschaftsgefüge besonderen Wert verleihen. Für Geislingen ist sein Verbleib deshalb ein klares Signal für Kontinuität und Vertrauen in die weitere Entwicklung eines eigenen Führungsspielers.
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Die SG Schorndorf treibt ihre Planungen für die Saison 2026/27 mit Nachdruck voran und hat mit Paul Conradi den nächsten Neuzugang verpflichtet. Der Offensiv-Allrounder kommt vom TSV Rudersberg und bringt ein Profil mit, das für einen ambitionierten Landesligisten sofort interessant wirkt: flexibel, entwicklungsfähig und bereits mit Erfahrungen auf höherem Niveau ausgestattet.
Bemerkenswert ist vor allem, dass Conradi schon in jungen Jahren Oberliga-Luft beim 1. FC Normannia Gmünd schnuppern durfte. Solche Stationen verleihen einem Wechsel früh Substanz, weil sie zeigen, dass ein Spieler bereits mit einem anspruchsvolleren Umfeld in Berührung gekommen ist. Nach seiner Zeit in Rudersberg folgt nun der bewusste Schritt nach Schorndorf, wo er die Offensive künftig auf mehreren Positionen beleben soll.
Für die SG ist diese Verpflichtung mehr als eine bloße Ergänzung des Kaders. Conradi passt in das Bild eines Vereins, der seine Mannschaft nicht nur verbreitern, sondern gezielt mit entwicklungsfähigen Spielern verstärken will. So gewinnt Schorndorf einen Offensivspieler, dessen Weg noch längst nicht abgeschlossen scheint.
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