Landesligist holt Bezirksliga-Stürmer und Verlängerung

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SC Geislingen

Der SC Geislingen kann auch in der kommenden Saison auf einen Spieler bauen, der im Eybacher Tal längst zu einer festen Größe geworden ist. Malik Eyüpoglu bleibt dem Verein erhalten und geht damit in seine fünfte Spielzeit im Aktivenbereich des Landesligisten. Für den SCG ist das eine Personalie mit Gewicht, weil hier nicht nur ein Spieler bleibt, sondern zugleich ein Gesicht der Mannschaft.

Der gebürtige Geislinger hat sich über die Jahre Schritt für Schritt entwickelt, ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken und trägt inzwischen sogar die Kapitänsbinde. Trotz seines noch jungen Alters bringt Malik Eyüpoglu bereits bemerkenswerte Erfahrung mit und übernimmt auf wie neben dem Platz Verantwortung. Sportlicher Leiter Šuvalić hebt vor allem seine Präsenz und seine Stärke im Kopfballspiel hervor – Qualitäten, die ihm im Mannschaftsgefüge besonderen Wert verleihen. Für Geislingen ist sein Verbleib deshalb ein klares Signal für Kontinuität und Vertrauen in die weitere Entwicklung eines eigenen Führungsspielers.