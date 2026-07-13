Landesligist holt Bezirksliga-Keeper und weitere Kreisliga-Transfers

– Foto: Joachim Koschler

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verpflichtet Alexandros Karanis vom MTV Stuttgart. Der Torhüter gehört zu den Neuzugängen für die Saison 2026/27 und soll beim TVO den nächsten Schritt im Herrenfußball machen. Teammanager Johannes Maxelon beschreibt Karanis als talentierten Keeper, der im Jugendbereich bereits sein Potenzial gezeigt hat. In Oeffingen soll er sich weiterentwickeln und das Torwartteam des Landesligisten ergänzen. Der Verein sieht in ihm eine perspektivische Verstärkung.

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1. FC Donzdorf II

Der 1. FC Donzdorf II aus der Kreisliga B10 Neckar/Fils verstärkt sein Mittelfeld mit Tim Preißing. Der flexible Mittelfeldspieler wechselt vom Nachbarn VfR Süßen nach Donzdorf und kehrt damit zu einem früheren Verein zurück, für den er bereits in der Jugend auflief. In den vergangenen Jahren sammelte Preißing beim VfR Süßen wertvolle Erfahrung in der Kreisliga A. Nun bleibt er der Liga treu und soll dem FCD II zusätzliche Qualität und Breite im Zentrum geben.

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FV Dersim Sport Ludwigsburg

Der FV Dersim Sport Ludwigsburg aus der Kreisliga B1 Enz/Murr verstärkt sich mit Moubarak Kassa Traore. Der Flügelspieler kommt vom SKV Eglosheim II und war ein Wunschspieler von Trainer Hichem Riabi. Traore ist auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar und soll mit Tempo, Dribbling und Torgefahr für neue Impulse sorgen. Auch seine Flankenqualität wird als Stärke genannt. Für Dersim Sport ist er eine weitere offensive Option für die kommende Saison.

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