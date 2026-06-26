Landesligist holt Angreifer aus der Verbandsliga zurück

– Foto: Jacqueline Maier / Verein

Der SSV Schwäbisch Hall aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, begrüßt Zarda Serbest Mohammed Mohammed zurück. Der 29-jährige Angreifer wechselt von den Sportfreunden Schwäbisch Hall zum SSV und bringt viel Erfahrung, Torgefahr und eine starke Bilanz aus seinen bisherigen Stationen in Hohenlohe und Schwäbisch Hall mit.

Mohammed kennt den SSV Schwäbisch Hall bestens. Bereits in mehreren Spielzeiten war der Offensivspieler für den Verein beziehungsweise die SG SSV Schwäbisch Hall aktiv und sammelte dort zahlreiche Einsätze und Tore. In der vergangenen Saison lief er zunächst für den SSV in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, auf und kam dort in sechs Spielen auf ein Tor und eine Vorlage. Anschließend war er für die Sportfreunde Schwäbisch Hall in der Verbandsliga Württemberg im Einsatz, wo er in zwölf Partien drei Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete.

Besonders auffällig waren seine Jahre in der Bezirksliga. In der Saison 2022/23 kam Mohammed für die SG SSV Schwäbisch Hall in der Bezirksliga Hohenlohe Nord auf 28 Spiele, 15 Tore und elf Vorlagen. Ein Jahr später folgten in der Bezirksliga Hohenlohe Süd 22 Einsätze, elf Treffer und vier Assists. Auch in der Kreisliga A und bei der zweiten Mannschaft zeigte er regelmäßig seine Abschlussqualität.