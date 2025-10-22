Landesligist hat ab sofort einen neuen Trainer

Der TSV Ilshofen, einst Oberligist, steht in der Landesliga, Staffel 1, derzeit auf Rang 15 und kämpft um den Anschluss. Nun soll ein Mann helfen, der die Farben des Vereins seit seiner Jugend im Herzen trägt: Patrick Beck. Der gebürtige Ilshofener übernimmt ab sofort die erste Mannschaft als Trainer – bodenständig, motiviert und mit einem klaren Plan.

Patrick Beck ist wieder da, wo alles begann. Aufgewachsen in Ilshofen, spielte er bis zur B-Jugend im rot-weißen Trikot des TSV. Nun kehrt er als Trainer an die Seitenlinie zurück – ein echtes Heimspiel. Die Rückkehr eines Eigengewächses bringt Emotion und Identifikation in den Verein, der zuletzt schwierige Zeiten durchlebt hat.

Vom Jugendspieler zum Trainer mit Erfahrung

Beck ist kein Unbekannter in der Region. Nach seiner aktiven Zeit beim TSV führte ihn seine sportliche Laufbahn über mehrere Stationen. Besonders geprägt haben ihn die Jahre bei der Spvgg Satteldorf, wo er nicht nur als Spieler, sondern zuletzt als Co-Trainer in der Landesliga tätig war. Dort gelangen dem Team in der Saison 2024/2025 insgesant 16 Siege, fünf Unentschieden und neun Niederlagen – eine solide Bilanz, die auch Becks Anteil an der Entwicklung zeigt.

Eine Laufbahn voller Konstanz

Als Spieler stand Beck über Jahre hinweg für Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit. In der Landesliga absolvierte er zwischen 2015 und 2019 regelmäßig über 20 Saisonspiele für die Spvgg Satteldorf. Dabei erzielte er Tore, bereitete Treffer vor und war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaftsstruktur. Frühere Stationen führten ihn zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall, wo er in der Verbandsliga aktiv war – 25 bis 29 Spiele pro Saison belegen seine Beständigkeit.

Der TSV Ilshofen im Abstiegskampf

Der TSV Ilshofen steckt derzeit in einer schwierigen Phase. Nach dem Abstieg aus der Oberliga 2022 und mehreren Umbrüchen im Kader rangiert das Team aktuell auf Platz 15 der Landesliga-Tabelle. Mit nur neun Punkten aus zehn Spielen liegt der Verein auf einem Abstiegsrang. Die Offensive erzielte bisher elf Treffer, kassierte aber 19 Gegentore – ein klares Zeichen für die Defizite, die Beck nun beheben muss.

Ein schweres Debüt wartet

Der Einstand für den neuen Trainer könnte kaum härter sein: Gleich am kommenden Samstag trifft der TSV Ilshofen um 14 Uhr auf den Tabellenführer SKV Rutesheim. Der Spitzenreiter kommt mit acht Siegen aus zehn Spielen und einem Torverhältnis von 26:11. Beck und seine Mannschaft stehen also vor einer echten Bewährungsprobe – zugleich aber auch vor der Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen.