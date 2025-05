Landesligist greift im Abstiegskampf auf Ex-Oberliga-Routinier zurück

Eigentlich hatte Manuel Beyer (34) vor genau einem Jahr bekanntgegeben, seine Fußballschuhe zum Sommer 2024 an den Nagel zu hängen . Offenbar kribbelte es den 53-fachen Oberliga-Routinier noch einmal so sehr in den Fingern, dass Beyer kurz vor Jahreswechsel seinem Heimatverein BSV Roxel, für den es in der Saison 2025/26 wieder in der A-Liga losgeht, die Zusage gab.

Sein Comeback auf dem Rasen feierte der 125-fache Westfalenliga-Spieler des 1. FC Gievenbeck und TuS Hiltrup kurzerhand aber nicht für den BSV Roxel, sondern überraschenderweise für die TSG Dülmen. Dort stand er am vorletzten Spieltag urplötzlich im Duell beim TuS Haltern (2:0) in der Startelf um zum Saisonendspurt beim amtierenden Vizemeister der Landesliga Staffel 4 für das große Ziel Klassenerhalt auszuhelfen. Kurz vor der Halbzeit musste Beyer aber wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden.

Der Kontakt über den in Dülmen wohnenden Beyer sei über Dülmens Sportlichen Leiter Philipp Schulte entstanden, erklärt TSG-Coach Ahmed Ibrahim beim Münsterland-Portal "heimspiel-online.de". "Das war schon im vergangenen Oktober. Damals hat es allerdings noch nicht geklappt. Deswegen ein großes Kompliment an Philipp, dass er drangeblieben ist. Jetzt hat sich Manuel bereit erklärt, uns in den verbleibenden Saisonspielen zu helfen."

Beim wichtigen 2:0-Sieg in der Stauseekampfbahn musste sich der Trainer auch noch einmal selbst einwechseln, so schwer wiegen die verletzungsbedingten Personalsorgen am Grenzweg. "Das darf in der Landesliga eigentlich nicht sein", gibt Ibrahim zu.