Landesligist FSV Waiblingen bejubelt den Einzug in die zweite Runde

– Foto: Jens Körner

Der Verbandsliga-Absteiger FSV Waiblingen ist mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den SV Germania Bietigheim erfolgreich in den WFV-Pokal gestartet und zieht verdient in die nächste Runde ein.

Von Beginn an übernahm der FSV die Kontrolle über das Spiel und belohnte sich in der 33. Minute mit der Führung. Nach einer präzisen Flanke von Ali Ferati köpfte Niklas Weiß zum 1:0 ein. Kurz vor der Pause erhöhte Faton Sylaj in der 41. Minute mit einem platzierten Abschluss auf 2:0 und sorgte für eine komfortable Halbzeitführung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Waiblingen spielbestimmend. In der 58. Minute traf Igor Jelic nach Vorarbeit von Nikola Specht zum 3:0. Zwar gelang den Gästen in der 74. Minute durch Mehmet Uckan der Anschlusstreffer zum 3:1, doch der FSV ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen.