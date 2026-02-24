Landesligist freut sich über Rückkehrer und Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim SV Pfahlbronn schreiten die Planungen für die Saison 2026/2027 in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg weiter voran. Mit Nick Heinrich, Jörg Brodtmann und Lukas Wieler bleiben drei wichtige junge Akteure an Bord. Das Trio ist auf den Außenverteidigerpositionen beheimatet und gilt intern als sportliche wie menschliche Konstante.
Nick bringt sich zusätzlich als zweiter Kassier im Verein ein. Jörg steht seit Jugendtagen für Einsatzbereitschaft, Lukas entwickelte sich in den vergangenen Jahren zur Stammkraft. Die Verlängerungen unterstreichen den eingeschlagenen Weg der Kontinuität.
Beim SSV Schwäbisch Hall werden in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, wichtige personelle Weichen gestellt. Yannik Winker hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit eine zentrale Stütze im Kader. Intern wird seine Zusage als starkes Signal für Kontinuität und Stabilität gewertet. Winker gilt als verlässlicher Leistungsträger, auf den die Mannschaft auch in der kommenden Saison bauen soll.
Zudem kann der Verein einen Neuzugang vermelden – und zugleich eine Rückkehr: Niklas Vuletic wird ab Sommer 2026 wieder das Trikot seines Heimatvereins tragen. Der Wechsel erfolgt von den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Vuletic bringt Erfahrung aus der Landes- und Verbandsliga mit und soll dem Team zusätzliche Qualität verleihen. Die Verantwortlichen verbinden mit beiden Personalien klare Erwartungen an eine erfolgreiche sportliche Zukunft.
