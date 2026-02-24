Landesligist freut sich über Rückkehrer und Verlängerungen News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Pfahlbronn Beim SV Pfahlbronn schreiten die Planungen für die Saison 2026/2027 in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg weiter voran. Mit Nick Heinrich, Jörg Brodtmann und Lukas Wieler bleiben drei wichtige junge Akteure an Bord. Das Trio ist auf den Außenverteidigerpositionen beheimatet und gilt intern als sportliche wie menschliche Konstante. Nick bringt sich zusätzlich als zweiter Kassier im Verein ein. Jörg steht seit Jugendtagen für Einsatzbereitschaft, Lukas entwickelte sich in den vergangenen Jahren zur Stammkraft. Die Verlängerungen unterstreichen den eingeschlagenen Weg der Kontinuität.