Landesligist findet binnen weniger Tage einen neuen Cheftrainer

Nach dem Wechsel von Thomas Siegmund zum VfL Sindelfingen hat die SV Böblingen die vakante Trainerposition in Rekordzeit neu besetzt. Dass die Suche nach einem geeigneten Nachfolger so zügig und erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist kein Zufall: Die SV Böblingen genießt in der Region weiterhin einen hervorragenden Ruf als erstklassige Adresse im Amateurfußball. Zudem zahlte sich die tiefe Vernetzung unseres Sportlichen Leiters, Ioannis Tsapakidis, aus, der den entscheidenden Kontakt herstellte

Der 38-jährige Trainer kennt die Landesliga Staffel II bestens und stand zuletzt ebenfalls in dieser Liga an der Seitenlinie. Mit klarer Spielidee, hoher Intensität und großem Engagement soll er der Mannschaft neue Impulse geben.

„Slobodan passt sportlich wie menschlich hervorragend zur SV Böblingen, sagt Detlef Büttner. Wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft weiterentwickeln wird.“

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an offen und ehrlich. Jetzt gilt es, gemeinsam hart zu arbeiten und als Team aufzutreten, so Slobodan Markovic.

Ioannis Tsapakidis (Sportlicher Leiter) hat den Deal eingefädelt.

„Slobodan kennt die Liga, bringt frische Ideen mit und übernimmt Verantwortung. Das war uns in dieser Phase besonders wichtig. Willkommen bei der SV Böblingen, Slobodan! Auf eine erfolgreiche Rückrunde!

