Landesligist FC Kosova setzt seinen Aufwärtstrend fort

Fatlum Ahmeti und Ibo Cöl - das scheint der Stoff für eine Erfolgsgeschichte beim FC Kosova Düsseldorf zu sein. Seitdem Cöl wieder das Sagen beim Landesligisten aus Benrath übernommen hat, blüht Ahmeti auf. Auch im Heimspiel gegen den Tabellendriitten SC Kapellen traf der 33-Jährige ins Schwarze.
Mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand untermauerte Ahmeti den Aufwärtstrend beim ambitionierten Klub aus Benrath, der in der letzten Saison nur knapp am Aufstieg in die Oberliga vorbeigeschrammt war. Kosovos neuer Trainer Ibo Cöl zeige sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir hatten zu Beginn noch ein paar Probleme, die hohen Bälle des Gegners zu verteidigen. Doch als wir diese gelesen hatten waren wir besser im Spiel“, meinte der Nachfolger von Alfonso Del Cueto.
Egzon Zendeli markierte per Strafstoß noch vor der Pause das 1:1 (29.), dem Ex-Profi Qlirim Koshtanjeva das 2:1 folgen ließ (67.). Als Ahmeti mit seinem sechsten Saisontor aus knapp 20 Metern Entfernung nur drei Minuten später auf 3:1 stellte, schien die Messe in Benrath gelesen. Doch ausgerechnet Nazer Ilazi hatte etwas dagegen. Gerade einmal eine Minute auf dem Platz holte sich das 36 Jahre alte Urgestein, das unter Ibo Cöl wieder aus der Versenkung geholt und mit Einsatzzeit belegt wurde, nach kernigem Einsteigen die Rote Karte an.
„Für mich war das eine harte Entscheidung“, meinte Ibo Cöl, dessen Team in Unterzahl noch einmal Leidensfähigkeit demonstrieren musste, letztlich aber den Vorsprung über die Zeit brachte. Lohn ist ein Topspiel zum Jaresabschluss. Mit einem Sieg bei DV Solingen könnte Kosova mit dem derzeitigen Tabellenzweiten sogar nach Punkten gleichziehen.