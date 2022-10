Landesligist FC Epe muss auf Trainersuche gehen Im Sommer kehrte der FC Epe erstmals nach 24 Jahren in die Landesliga zurück.

"Beide Trainer hören leider nach der Saison auf. Sowohl die Trainer als auch der gesamte Verein bedauern das sehr. Was die Nachfolge betrifft, ist der Verein bereits dabei, seine Hausaufgaben zu machen", teilte Pressesprecher Daniel Alfert der Lokalpresse "Münsterlandzeitung" mit.

„Es geht wirklich schwer in meine Birne, aber meine Situation würde den Aufwand nicht zulassen, der als Trainer in der Landesliga notwendig ist. Die Entscheidung fällt gerade in dieser tollen Zeit, die wir hier erleben, besonders schwer, war für mich aber unumgänglich“, so Hippers, der aus privaten und beruflichen Gründen den Aufwand nicht mehr stemmen kann.

Der 33-Jährige hatte im Sommer 2019 das Spielertraineramt übernommen und bekam zur laufenden Spielzeit Unterstützung von Jens Niehues. Dieser erhielt das Angebot, den Trainerjob alleine weiterzuführen, lehnte aber ab. „Es ist schon so, dass ich diese Aufgabe als gemeinsames Projekt mit Andre interpretiere. In dieser Kombination ist es für mich interessant, weil wir einfach dieselbe Idee vom Fußball haben", erklärte Niehues.