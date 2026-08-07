Landesligist erst in Überzahl besser Kreis-Pokal Nordsaar: Bezirksligist SG Bliesen.Winterbach wehrt sich lange in Unterzahl von Horst Fried · Gestern, 08:55 Uhr · 0 Leser

Maximilian Weiskircher (SG Hirzweiler-Welschbach) freut sich über den 3:0-Pokalerfolg in Bliesen – Foto: Daniel Maßing

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Landesligist SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler konnte sich im Erstrunden-Spiel des Kreispokals Nordsaar erst in Überzahl deutlich von der gastgebenden SG Bliesen-Winterbach absetzen und erreichte durch den 3:0 (0:0)-Erfolg auf dem Kunstrasen in Bliesen die zweite Runde

Am Ende sieht der 3:0 (0:0)-Sieg der favorisierten Landesligisten SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler beim Bezirksligisten SG Bliesen-Winterbach deutlicher aus als er war. Die Gäste aus den Illinger und Schiffweiler Gemeindeteilen taten sich auf dem Kunstrasenplatz im St. Wendeler Stadtteil Bliesen nämlich lange schwer. "Die etwas überzogene Ampelkarte kurz vor der Pause war letztlich die spielentscheidende Szene, wir haben das in der Pause angesprochen und sind im zweiten Durchgang lange gut gestanden. Es war bis in die Schlussphase ein großer Kampf von uns, ein sehr guter Test, aus dem wir viel in die Runde mitnehmen können", sagte SGBW-Spielertrainer André Mittermüller nach dem Spiel. Valentino Fontanini sah kurz vor der Pause gelb-rot, nach mehreren leichteren Fouls zuvor sah der Schiedsrichter in dieser Aktion wohl ein Vergehen zu viel. Doch es blieb bis zur 56. Minute beim torlosen Remis. Erst dann machte sich nicht nur die höhere Klasse, sondern auch die numerische Überlegenheit bemerkbar. Nils Dirnberger konnte eine Vorlage von Niklas Linn zur Gästeführung ausnutzen. Dennoch wehrten sich die St. Wendeler bis weit in die Schlussphase. Erst dann machten Linn (81.) und Leon Mechenbier (86.), jeweils nach Vorarbeit von Darwin Stephan, die Sache klar.

Für den Gast gab stellvertretend für Trainer Philipp Rüdiger Spielertrainer Maximilian Weiskircher Auskunft:; "Wir wollten uns nach der Startniederlage gleich wieder etwas Selbstvertrauen holen und dieses Spiel gewinnen. Gerade im Hinblick auf das Derby am Sonntag, wir haben jetzt ja auch nur drei Tage frei in der englischen Woche. Der Platzverweis hat uns eigentlich gar nicht so gut getan, sie standen danach sehr tief. Wir hatten kaum Räume und mussten mit langen Bällen agieren und das liegt uns nicht so. Aber zum Ende haben wir es dann gut ausgespielt. Nach dem ersten Tor war es etwas leichter. Man hat dann gemerkt, dass unser Fitness-Zustand etwas besser war. Es war ein verdienter Sieg, aber sie haben sich toll gewehrt, das kann man bestätigen. Wir konnten keine Kräfte schonen und mussten bis zum Schluss voll dran bleiben. Unser Trainer ist am dann Sonntag wieder dabei. Tim Schreiner konnte heute erstmals wieder mitwirken". Für den Gastgeber gab Spielertrainer André Mittermüller zusätzliche Auskunft: "Wir haben gar nicht aufkommen lassen, dass wir ein Mann weniger waren, da muss man dem Team ein Riesen-Kompliment machen. Den Schwung holen wir trotz der Niederlage mit ins Stadtderby am Sonntag. Wir hatten ja schon ein gutes Startspiel und nun diesen Fight im Pokal. So gehen wir am Sonntag gestärkt in die Partie beim FC Blau-Weiß. Hier ist heute nicht die schlechtere Mannschaft rausgeflogen. Wir sind dann auch ins Risiko gegangen. Die heute leicht angeschlagenen Frederic Klein und Lukas Meyer kommen am Sonntag zurück. Dann stehen wir komplett. Wir hoffen auch auf einige Fans, die uns dort unterstützen. Es wird sicherlich eine größere Kulisse da sein, als in der Bezirksliga üblich.