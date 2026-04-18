Landesligist Dornberg will zurück in die Spur

Bielefeld. Für die Dornberger war die 1:2-Niederlage aus der Vorwoche gegen den SC Herford ein neues Gefühl. Schließlich hatte der TuS im Pflichtspieljahr 2026 noch nicht verloren. Nun will die Mannschaft um Trainer Jens Horstmann im Heimspiel gegen den BV Bad Lippspringe in die Erfolgsspur zurück.

Da in der Vorwoche auch RW Kirchlengern und der VfB Schloß Holte ihre Spiele nicht gewannen, bleibt die Landesliga-Tabellenspitze eng beieinander. Zwei Punkte Rückstand haben die Dornberger, die jetzt auf Platz vier stehen, auf Spitzenreiter Rot-Weiß Kirchlengern.