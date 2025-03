Landesligist Budberg setzt auf A-Junior Jansen

Mit elf Akteuren wird noch gesprochen

Damit sind nun 21 Zusagen für die neue Saison fix, bei elf Akteuren stehen die finalen Gespräche noch aus. Jansen kam beim 2:1-Derbysieg in Lintfort am Sonntag auf seine ersten 18 Landesliga-Minuten. Im A-Jugend-Niederrheinliga-Team von Mirco Dietrich erzielte der 18-jährige Mittelfeldspieler, der in der Hinrunde 2021/2022 in der Jugend kurzzeitig das Trikot von Rot-Weiss Essen trug, in zwölf Spielen auf zwei Tore. Für die Budberger geht’s am Sonntag, 15 Uhr, daheim gegen BG Überruhr weiter.