Landesligist BSG Stahl Brandenburg verpflichtet Regionalliga-Spieler

Verstärkung mit regionaler Erfahrung

Benjamin Nwatu blickt trotz seines jungen Alters bereits auf einige Erfahrungen im Herrenbereich zurück. Nach seiner Ausbildung in den Jugendmannschaften des FSV 63 Luckenwalde und Energie Cottbus sammelte er erste Einsätze in der Regionalliga Nordost und der NOFV-Oberliga. Besonders in der Saison 2023/24 überzeugte er beim RSV Eintracht 1949 mit sechs Toren in 15 Spielen.