Landesligist BSG Stahl Brandenburg stellt neues Trainerteam vor

Die BSG Stahl Brandenburg, die in der Landesliga Nord auf dem zweiten Tabellenplatz steht, präsentiert nach der Trennung von Aaron Müller ein neues Trainerteam. Das teilt der Verein dazu mit:

Die BSG Stahl Brandenburg geht mit einem vertrauten Trainergespann in die entscheidende Phase der Saison: Danny Gerlich und Alexander Tarnow übernehmen ab sofort die Rolle des Trainerteams.

Beide sind echte Gesichter unseres Vereins, haben über viele Jahre hinweg das Trikot der BSG getragen und auch darüber hinaus in verschiedenen Funktionen Verantwortung übernommen. Nun stehen sie gemeinsam an der sportlichen Spitze der ersten Mannschaft – vorerst bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

Alexander Tarnow stand bereits am vergangenen Samstag beim 2:1-Auswärtserfolg in Neustadt an der Seitenlinie. Der frühere Stürmer bringt die Erfahrung aus 362 Pflichtspielen für Stahl mit und war zuletzt als Trainer unserer A-Jugend aktiv. Seine Nähe zur Mannschaft und sein Gespür für die Situation machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der sportlichen Führung.