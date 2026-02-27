Landesligist begrüßt einen neuen Brasilianer und ein junges Talent

– Foto: Verein/Stahl Thale

Der Auftakt ins neue Jahr lief für den SV Stahl Thale nicht optimal. Trotz Dauerdrucks in Hälfte zwei musste sich die Stahl-Elf am Wochenende dem aufstrebenden SV 08 Baalberge geschlagen geben . Ein Lichtblick dabei war einer der zwei vorgestellten Winter-Neuzugänge.

Erst zur Stundenmarke hatte Elizandro Bruno Ferreira Lopes den Platz betreten. Keine halbe Stunde später hat sich der 25-jährige Brasilianer schon zum ersten Mal in der Torschützenliste eingetragen. Sein Treffer kurz vor dem Ende machte die Schlussphase noch einmal spannend, konnte die 2:3-Niederlage aber nicht mehr abwenden. Zum Spielerprofil:

"Mit seinem ersten Einsatz und direkt seinem ersten Tor setzt unser Neuzugang gleich ein Ausrufezeichen", schrieb der Landesligist zur Vorstellung. Der Angreifer habe schon "in der Vorbereitung eindrucksvoll gezeigt, dass er die Offensive der Grün-Weißen beleben" werde, hieß es weiter. Zu den Stärken des Brasilianers würden ein starkes Eins-gegen-eins, eine "exzellente Ballbehandlung", die Kopfballstärke und sein "direkter Zug zum Tor" gehören.

Mittelfeldspieler wechselt aus Westerhausen nach Thale

Als Vorlagengeber für den neuen Stürmer könnte derweil künftig Rowan Stender in Erscheinung treten. Der 20-Jährige wechselte im Winter von den Nachbarn aus Westerhausen nach Thale. "Vom ersten Trainingstag an zeigte er, dass er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend ins Team passt", schrieb die Stahl-Elf. Zum Spielerprofil:

>> Rowan Stender

Nach seiner fußballerischen Ausbildung beim Blankenburger FV und bei Germania Halberstadt sammelte der Mittelfeldspieler für Westerhausen schon Erfahrung in de Verbandsliga. Zuletzt spielte Stender für die Wolfsberg-Reserve in der Harzoberliga. Nun läuft er für Thale in der Landesliga auf. "Rowan ist als Zentrumsspieler flexibel einsetzbar und wird ab sofort gemeinsam mit dem Team auf Punktejagd gehen. Mit seiner Dynamik, Einsatzbereitschaft und Spielintelligenz wird er unsere Mannschaft verstärken", schrieb der Landesligist.