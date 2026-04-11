Landesligist bedient sich beim Verbandsliga-Nachwuchs

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Der FV Sportfreunde Neuhausen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf junge Spieler mit Perspektive. Mit Sören Bruckner kommt zur kommenden Saison ein 18-Jähriger auf die Fildern, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist und damit wertvolle Flexibilität mitbringt.
Der Neuzugang wechselt vom FC Esslingen nach Neuhausen und gilt trotz seines jungen Alters bereits als Führungsspieler. Aktuell führt Sören Bruckner die A-Jugend seines bisherigen Vereins als Kapitän an, die in der Verbandsstaffel auf dem zweiten Platz steht. Für Neuhausen ist diese Verpflichtung damit mehr als eine Ergänzung des Kaders. Der Verein gewinnt einen entwicklungsfähigen Spieler, der Verantwortung kennt und auf mehreren Positionen Stabilität verleihen kann.
+++
+++
Mit dem Abschied von Ailton Muja endet bei den TSF Ditzingen in der Kreisliga A2 Enz/Murr eine Verbindung, die weit über die vergangenen Jahre im Aktivenbereich hinausreicht. Der Spieler trug bereits in der Jugend das Trikot der Turn- und Sportfreunde und kehrte 2022 von der SKV Rutesheim zu den Aktiven zurück.
Damit verabschiedet der Verein keinen gewöhnlichen Spieler, sondern einen, der mit dem Klub seit langer Zeit verbunden ist. Solche Personalien erzählen stets auch von gewachsenen Beziehungen und gemeinsamer Geschichte. Die TSF Ditzingen bedanken sich daher ausdrücklich für seinen Einsatz im grün-weißen Trikot. Für seine sportliche wie persönliche Zukunft gibt der Verein Ailton Muja die besten Wünsche mit auf den Weg.
+++
+++