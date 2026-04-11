Landesligist bedient sich beim Verbandsliga-Nachwuchs

– Foto: Arno Schmid

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

FV Sportfreunde Neuhausen

Der FV Sportfreunde Neuhausen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf junge Spieler mit Perspektive. Mit Sören Bruckner kommt zur kommenden Saison ein 18-Jähriger auf die Fildern, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist und damit wertvolle Flexibilität mitbringt.

Der Neuzugang wechselt vom FC Esslingen nach Neuhausen und gilt trotz seines jungen Alters bereits als Führungsspieler. Aktuell führt Sören Bruckner die A-Jugend seines bisherigen Vereins als Kapitän an, die in der Verbandsstaffel auf dem zweiten Platz steht. Für Neuhausen ist diese Verpflichtung damit mehr als eine Ergänzung des Kaders. Der Verein gewinnt einen entwicklungsfähigen Spieler, der Verantwortung kennt und auf mehreren Positionen Stabilität verleihen kann.