Landesligist bedient sich beim Ligakonkurrenten, Trainer bleiben

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Ehningen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und präsentiert mit Sebastian Oehme den nächsten Neuzugang. Der Defensivspieler wechselt vom Landesliga-Konkurrenten MTV Stuttgart zu den Schalkwiesenkickern und soll der jungen Mannschaft mit seiner Qualität und Erfahrung zusätzliche Stabilität verleihen. Nach seiner Jugendzeit schaffte Sebastian Oehme früh den Sprung in die Verbandsliga, ehe ihn sein Weg über Bernhausen nach Stuttgart führte. Dort entwickelte er sich zu einer verlässlichen Stütze in der Abwehr. Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits einiges an Erfahrung mit und passt damit hervorragend in das sportliche Konzept des TSV Ehningen. Auch Sebastian Oehme blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe und betont, dass ihn besonders das neue Kapitel in einer sehr jungen Mannschaft reizt. Beim TSV Ehningen ist die Freude über seine Zusage entsprechend groß.
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Die SG Altheim/Grünmettstetten setzt in einer entscheidenden Saisonphase auf Kontinuität und sendet damit ein wichtiges Signal für die Zukunft. Cheftrainer Andreas Hug hat seine Zusage für die Saison 2026/27 gegeben und wird die Mannschaft unabhängig von der Ligazugehörigkeit weiter betreuen. Seit seinem Amtsantritt in der Winterpause hat Hug neue Impulse gesetzt, frische Energie entfacht und die Entwicklung des Teams sichtbar angeschoben. Auch neben ihm bleibt Verlässlichkeit erhalten: Co-Trainer Marc Schleh wird weiterhin Teil des Trainerteams sein und den eingeschlagenen Weg mittragen. Die frühzeitige Verlängerung unterstreicht das Vertrauen in die gemeinsame Arbeit und schafft Planungssicherheit für die kommende Runde. Die SG blickt optimistisch nach vorne und hofft im Saisonendspurt weiter auf die starke Unterstützung ihrer Fans.
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