Landesligist bedient sich beim Ligakonkurrenten, Trainer bleiben

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TSV Ehningen

Der TSV Ehningen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und präsentiert mit Sebastian Oehme den nächsten Neuzugang. Der Defensivspieler wechselt vom Landesliga-Konkurrenten MTV Stuttgart zu den Schalkwiesenkickern und soll der jungen Mannschaft mit seiner Qualität und Erfahrung zusätzliche Stabilität verleihen. Nach seiner Jugendzeit schaffte Sebastian Oehme früh den Sprung in die Verbandsliga, ehe ihn sein Weg über Bernhausen nach Stuttgart führte. Dort entwickelte er sich zu einer verlässlichen Stütze in der Abwehr. Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits einiges an Erfahrung mit und passt damit hervorragend in das sportliche Konzept des TSV Ehningen. Auch Sebastian Oehme blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe und betont, dass ihn besonders das neue Kapitel in einer sehr jungen Mannschaft reizt. Beim TSV Ehningen ist die Freude über seine Zusage entsprechend groß.

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