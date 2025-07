Landesligist bastelt weiter an seinem Kader und Kreisliga-Zugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Michael Grimmeisen hat seine Fußballkarriere im zarten Alter von 34 Jahren beim TSV wieder aufleben lassen. Sechs Jahre später ist für ihn nun endgültig Schluss. Neben diversen Spielen in der zweiten Mannschaft kam er in dieser Zeit sogar zu Einsätzen in der ersten Mannschaft. Seine 10 Saisontore, die er für die seine letzte Spielzeit im Aktivenfußball angekündigt hatte, verpasste er nur knapp.

