Landesligist 1. FC Wunstorf: Doppelte Verstärkung im Mittelfeld

Enrico Startsev, hier im Trikot des Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt – Foto: Marcel Junghanns

Der 1. FC Wunstorf setzt seine Kaderplanung konsequent fort und verstärkt das zentrale Mittelfeld gleich doppelt. Dies gab der Verein auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Mit Enrico Startsev und Kristiani Gjetaj stoßen zwei Spieler zum Landesligisten, die unterschiedliche Profile mitbringen, aber ein gemeinsames Ziel verfolgen: dem Team Struktur, Stabilität und neue Impulse zu geben.

Mit der Verpflichtung von Enrico Startsev ist dem 1. FC Wunstorf ein Transfer mit Perspektive und professionellem Hintergrund gelungen. Der zentrale Mittelfeldspieler schließt sich den Rot-Schwarzen ablösefrei an und bringt bereits Erfahrungen aus leistungsorientierten Strukturen mit.

Diese Prägung aus dem professionellen Umfeld soll nun in Wunstorf Wirkung entfalten. Im zentralen Mittelfeld überzeugt Startsev durch Spielintelligenz, Ruhe am Ball, sauberes Passspiel und ein ausgeprägtes taktisches Verständnis.

Startsev wurde am 7. September 2003 geboren, ist 1,81 Meter groß und erhielt seine fußballerische Ausbildung zunächst beim SC Langenhagen. Anschließend wurde er über mehrere Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 gezielt aufgebaut. Den nächsten Schritt ging er bei Rot-Weiß Erfurt, wo er Teil des Kaders war und den Alltag auf hohem sportlichem Niveau kennenlernte.

Sportlicher Leiter Amir Jusufovic hob insbesondere die Reife des Neuzugangs hervor: „Enrico hat bereits auf sehr hohem Niveau gearbeitet und weiß, was es bedeutet, auch täglich auf hohem Niveau zu performen. Für sein Alter bringt er eine bemerkenswerte Reife mit. Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich sehr gut zu uns passt.“

Auch Cheftrainer Naim Gasmi sieht in Startsev einen wichtigen Bestandteil für die Spielidee: „Enrico ist ein sehr gut ausgebildeter zentraler Mittelfeldspieler mit einem starken Spielverständnis. Er bringt Ruhe, Klarheit und Disziplin in sein Spiel. Wir sehen in ihm großes Potenzial und freuen uns darauf, ihn in unsere Spielidee zu integrieren.“

Der Spieler selbst blickt mit klarer Motivation auf seine neue Aufgabe: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und habe sofort gespürt, dass hier etwas entsteht. Nach meiner Zeit bei Hannover 96 und Rot-Weiß Erfurt möchte ich mich weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim 1. FC Wunstorf.“

Vielseitigkeit und Erfahrung: Kristiani Gjetaj verstärkt das Zentrum

Neben Startsev verpflichtet der 1. FC Wunstorf mit Kristiani Gjetaj einen weiteren Mittelfeldspieler. Der 26-Jährige bringt einen vielseitigen fußballerischen Werdegang mit. Einen Teil seiner Ausbildung absolvierte er in einer Jugendakademie in Griechenland. In Deutschland sammelte er anschließend Erfahrung im Herrenbereich beim HSC Hannover, beim OSV Hannover und beim SV Arnum.

Gjetaj passt mit seiner Physis, Spielintelligenz und Übersicht gut zur sportlichen Ausrichtung des Vereins. Er ist variabel einsetzbar, zweikampfstark und sorgt für Stabilität und Präsenz im Zentrum. Darüber hinaus überzeugt er auch charakterlich als bodenständiger, teamorientierter und positiver Spieler.

Amir Jusufovic unterstrich die Bedeutung dieser Verpflichtung: „Kristiani ist mit 26 Jahren in einem sehr guten Fußballalter. Er bringt internationale Ausbildung, regionale Erfahrung und vor allem einen starken Charakter mit. Für uns war schnell klar, dass er sportlich wie menschlich eine echte Verstärkung ist.“

Auch Cheftrainer Naim Gasmi freut sich auf den Neuzugang und sieht in ihm eine wichtige Stütze für das Mittelfeld.