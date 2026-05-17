Landesligen in Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

– Foto: Jacqueline Maier

Aktuell stehen bereits die ersten Sommertransfers fest. FuPa wirft den Blick auf alle Wechsel:

SG Schorndorf

Trainer: Koray Yildiz

Zugänge: Joel Cseledes (SC Korb), Anas Hammouda (TSV Schornbach), Paul Conradi (TSV Rudersberg), Nico Klasik (TSV Schornbach), Hajdar Shala (FSV Waiblingen)

Abgänge: keine



SG Weinstadt

Trainer: Stefan Sonn

Zugänge: keine

Abgänge: Daniel Ntarok (unbekannt)





SGM Krumme Ebene am NeckarTrainer: Marcel GerstleZugänge: keineAbgänge: keineSKV RutesheimTrainer: Christopher BaakeZugänge: Marlon Herderich (TV Echterdingen), Nick Rudloff (SV Vaihingen)Abgänge: Yannik Walter (TSV Heimsheim), Patric Vaihinger (TSV Heimsheim)Sport-Union NeckarsulmTrainer: Pascal MarcheZugänge: Elias Feljauer (VfB Eppingen)Abgänge: keineSpVgg SatteldorfTrainer: Ralf WackerZugänge: Daniel Martin (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Daniel Dahmen (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Lukas Flemmer (Sportfreunde Schwäbisch Hall)Abgänge: Julian Erhardt (FSV Hollenbach)SSV Schwäbisch HallTrainer: Marcus BeckerZugänge: Niklas Vuletic (Sportfreunde Schwäbisch Hall)Abgänge: keineSV KaisersbachTrainer: Alexios AsterisZugänge: Tobias Hofmann (), Taner Has (), Lars Kleemann (VfR Murrhardt), Tim Schneidereit (FC Welzheim), Christian Simon Hoppe (FC Welzheim), Tobias Wiese (VfR Murrhardt), Lukas Tauschek (TSV Schlechtbach), Andreas Sebastian Carda (SV Böblingen II), Walter Duschek (1. FC Normannia Gmünd)Abgänge: Alexios Asteris (), Emre Topal (TS Mosbach), Marcel Nolde (Karriereende), Muzaffer Üzümcü (Unbekannt), Ioannis Zougras (Unbekannt)SV Leonberg/EltingenTrainer: Robert GitschierZugänge: keineAbgänge: keineTSG ÖhringenTrainer: Volkan DemirZugänge: keineAbgänge: Luca Provvido (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Lorik Makolli (Sportfreunde Schwäbisch Hall)TSV CrailsheimTrainer: Michael GebhardtZugänge: Sainey Badjie (SC Aufkirchen), Tom Österle (TSV Essingen)Abgänge: keineTSV Heimerdingen 1910Trainer: Markus KochZugänge: keineAbgänge: Pascal Schüller (TSV Heimsheim), Tom Kaczmarek (TSV Heimsheim)TSV IlshofenTrainer: Patrick BeckZugänge: Pablo Riveros (VfB Bad Mergentheim), Danny Thomas (TSV Gerabronn), Florian Weidner (TURA Untermünkheim)Abgänge: keineTV OeffingenTrainer: Haris KrakZugänge: keineAbgänge: Nektarios Tsouloulis (FV Löchgau)

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

1. FC Eislingen

Trainer: Tim Schöller

Zugänge: keine

Abgänge: Steven Still (FC Iliria Göppingen)



FV Sontheim/Brenz

Trainer: Sebastian Knäulein

Zugänge: Janik Noller (FC Gundelfingen)

Abgänge: keine



FV Spfr Neuhausen

Trainer: Ugur Yilmaz

Zugänge: keine

Abgänge: Simeon Potsolidis (1. FC Normannia Gmünd), Giuliano D'Aleo (SV Böblingen), Yasin Arslan (SV Bonlanden)



GSV Maichingen

Trainer: Thomas Wohland

Zugänge: Marcel Berberoglu (TSV Ehningen), Lars Jäger (TSV Ehningen)

Abgänge: Renato Peric (SV Böblingen)



MTV Stuttgart

Trainer: Björn Lorer

Zugänge: Paolo Carbone (Aus Italien zurück)

Abgänge: Philipp Weippert (Karriereende), Björn Lorer (Pausiert), Mertcan Özocak (TSV Bernhausen), Lion Janzen (TSV Ehningen), Sebastian Oehme (TSV Ehningen)



SC Geislingen

Trainer: Sven Ackermann

Zugänge: Yannick Ruther (TSV Bad Boll)

Abgänge: Pascal Volk (TV Altenstadt), Alexander Kleinmann (TG Böhmenkirch)



SV Böblingen

Trainer: Johnson Anthony Ariaratnam, Slobodan Markovic

Zugänge: Bogdan Rangelov (TSV Bernhausen), Jamie-Noah Demir (TSV Bernhausen), Giuliano D'Aleo (FV Spfr Neuhausen), Renato Peric (GSV Maichingen), Nemanja Markovic (TSVgg Plattenhardt), Jon Salihi (SV Böblingen), Leart Bunjaku (SV Böblingen), Kristian Grbic (TSVgg Plattenhardt), Berzan Ural (1. CfR Pforzheim), Merdan Babatas (TV Echterdingen)

Abgänge: Bjarne Hamann (VfL Sindelfingen), Lennart Häßler (VfL Sindelfingen), Felipe Arellano Torres (VfL Sindelfingen), Maurice Zivny (VfL Sindelfingen), Oliab Calemba (VfL Sindelfingen), Adrian Körtge Corral (TSV Ehningen)



SV Waldhausen

Trainer: Jens Rohsgoderer

Zugänge: Markus Dietterle (SV Waldhausen), Markus Dietterle (), Dieter Weiland ()

Abgänge: Jens Rohsgoderer (), Thomas Adametz (), Alexander Bechthold (FC Spraitbach), Bakhtiiar Kazymov (TSV Nördlingen)



TSGV Waldstetten

Trainer: Patrick Krätschmer

Zugänge: Luca Pascal Benz (TSV Großdeinbach)

Abgänge: Dominik Pfeifer (1. FC Normannia Gmünd), Nevio Iacobucci (Sportfreunde Lorch), Liam Eisele (Sportfreunde Lorch), Silas Frank Podilczak (Sportfreunde Lorch)



TSV Bad Boll

Trainer: Pascal Römpfer

Zugänge: keine

Abgänge: Yannick Ruther (SC Geislingen), Baran Parlak (unbekannt), Abdul Obuz (unbekannt), Murat Bahadir (unbekannt), Murat Bahadir (unbekannt), Emil Braun (TSV Weilheim/Teck), Nathan Winter (TSV Weilheim/Teck), Matteo-Pio Stefania (TSV Köngen)



TSV Bernhausen

Trainer: Roko Agatic

Zugänge: Mertcan Özocak (MTV Stuttgart), Hasan Kaya (TSV Ehningen), Ekrem Servi (TSVgg Plattenhardt)

Abgänge: Bogdan Rangelov (SV Böblingen), Jamie-Noah Demir (SV Böblingen)



TSV Ehningen

Trainer: Johannes Pfeiffer

Zugänge: Lion Janzen (MTV Stuttgart), Sebastian Oehme (MTV Stuttgart), Paul Ulmer (FC Esslingen), Marino Cerkez (TSG Balingen (U19)), Luca Fenchel (TuS Ergenzingen), Adrian Körtge Corral (SV Böblingen)

Abgänge: Marcel Berberoglu (GSV Maichingen), Lars Jäger (GSV Maichingen), Armin Zukic (TSV Harthausen), Fabian Fais (VfL Ostelsheim), Hasan Kaya (TSV Bernhausen)



TSV Köngen

Trainer: Domenic Brück

Zugänge: Pascal Schwickert (TSV Linsenhofen), Marvin Hellmann (SF Dettingen/Teck), Max Cavallo (TSV Wendlingen), Matteo-Pio Stefania (TSV Bad Boll), Marlon Kaiser (TSV Altdorf), Deniz Demir (SV Zimmern), Sergio Portale (1. FC Frickenhausen)

Abgänge: Nikita Jason Hindennach (TSV Weilheim/Teck), Emilio Intemperante (VfL Kirchheim/Teck)



TSVgg Plattenhardt

Trainer: Pierre Eiberger

Zugänge: Luca Vochazer (TSV Oberboihingen), Niklas Nill (SV Nehren), Eimen Zalloumi (Young Boys Reutlingen)

Abgänge: Aristidis Perhanidis (SV Fellbach), Nemanja Markovic (SV Böblingen), Kristian Grbic (SV Böblingen), Ekrem Servi (TSV Bernhausen)



TV Echterdingen

Trainer: Daniel Heisig

Zugänge: keine

Abgänge: Merdan Babatas (SV Böblingen), Caglar Celiktas (Unbekannt), Ismail Oguz (), Giuseppe Pirracchio (), Marlon Herderich (SKV Rutesheim)



VfL Sindelfingen

Trainer: Thomas Siegmund

Zugänge: Bjarne Hamann (SV Böblingen), Lennart Häßler (SV Böblingen), Felipe Arellano Torres (SV Böblingen), Maurice Zivny (SV Böblingen), Oliab Calemba (SV Böblingen), Max Horn (SpVgg Holzgerlingen)

Abgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

BSV 07 Schwenningen

Trainer: Jago Maric

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC 07 Albstadt

Trainer: Abdussamed Akbaba

Zugänge: Finn Trickel (TSV Frommern), Oktay Yalcinkaya (TSG Balingen (U19))

Abgänge: keine



SC 04 Tuttlingen

Trainer: Gabriel Gasic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Empfingen

Trainer: Alexander Eberhart

Zugänge: Thomas Stehle (TSV Trillfingen), Nico Gulde (TuS Ergenzingen), Luca Wüst (TuS Ergenzingen), Stefan Mutapcic (SV Zimmern), Linus Hellstern (TuS Ergenzingen), Philipp Schweizer (VfL Nagold), Jakob Majhen (TuS Ergenzingen), Tom Schmid (SV Wurmlingen)

Abgänge: keine



Spvgg Freudenstadt

Trainer: Elvedin Djekic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSC Tübingen

Trainer: Steven Trevallion

Zugänge: Florian Schachtschneider ()

Abgänge: keine



SV Croatia Reutlingen

Trainer: Patrik Emanuel Androsevic

Zugänge: keine

Abgänge: Sven Kühfuss (SV Bonlanden)



SV Nehren

Trainer: Pedro Keppler

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Nill (TSVgg Plattenhardt)



SV Seedorf

Trainer: Emanuele Ingrao

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Zimmern

Trainer: Marc Genter

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Mutapcic (SG Empfingen), Deniz Demir (TSV Köngen)



TSG Balingen II

Trainer: Philipp Wolf

Zugänge: keine

Abgänge: Nathan Cuflom (SV 03 Tübingen), Alessandro Leoniello (SV 03 Tübingen)



TSV Harthausen/Scher

Trainer: Stefan Bach

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuS Ergenzingen

Trainer: Florian Schwend

Zugänge: keine

Abgänge: Nico Gulde (SG Empfingen), Luca Wüst (SG Empfingen), Jakob Majhen (SG Empfingen)



VfB Bösingen

Trainer: Peter Leopold

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Mühlheim

Trainer: Sören Lurz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Nagold

Trainer: Marcel Schuon

Zugänge: Johannes Günter (SG Dornstetten)

Abgänge: keine



VfL Pfullingen

Trainer: Albert Lennerth

Zugänge: keine

Abgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

FC Blaubeuren

Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Srbija Ulm

Trainer: Zoltan Monostori

Zugänge: keine

Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim)



FC Wangen

Trainer: Safet Hyseni

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Bad Schussenried

Trainer: Martin Schmid

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Biberach/Riß

Trainer: Andreas Wonschick

Zugänge: keine

Abgänge: Elias Schmid (TSV Neu-Ulm)



FV Olympia Laupheim

Trainer: Andreas Spann

Zugänge: Moriz Stöhr ()

Abgänge: keine



FV Rot-Weiß Weiler

Trainer: Uwe Wegmann

Zugänge: keine

Abgänge: Kevin Can Banoglu (FC Dostluk Friedrichshafen)



SC Staig

Trainer: Tim Hille

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSG Ulm 99

Trainer: Martin Klarer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Kressbronn

Trainer: Reinhard Bergmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Mietingen

Trainer: Philipp Lang

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Reinstetten

Trainer: Florian Treske

Zugänge: keine

Abgänge: Dominik Martin (FC Memmingen)



TSV 1889 Buch

Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar

Zugänge: Christoph Amann (FC Heimertingen), Stephan Böck (FC Heimertingen)

Abgänge: keine



TSV Heimenkirch

Trainer: Nino Hartinger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Neu-Ulm

Trainer: Stephan Baierl

Zugänge: Matthias Benkovic (SSV Ehingen-Süd), Dario Nikolic (FC Gundelfingen), Elias Schmid (FV Biberach/Riß), Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm)

Abgänge: Daniel Dewein (SV Weidenstetten)



TSV Riedlingen

Trainer: Raphael Sontheimer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Türkspor Neu-Ulm

Trainer: Florian Peruzzi

Zugänge: keine

Abgänge: keine