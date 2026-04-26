Landesligen in Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Aktuell stehen bereits die ersten Sommertransfers fest. FuPa wirft den Blick auf alle Wechsel:
FV Löchgau
Trainer: Markus Lang
Zugänge: keine
Abgänge: keine
GSV Pleidelsheim
Trainer: Marcus Wenninger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
1. FC Eislingen
Trainer: Tim Schöller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Sontheim/Brenz
Trainer: Sebastian Knäulein
Zugänge: Janik Noller (FC Gundelfingen)
Abgänge: keine
FV Spfr Neuhausen
Trainer: Ugur Yilmaz
Zugänge: keine
Abgänge: Simeon Potsolidis (1. FC Normannia Gmünd), Giuliano D'Aleo (SV Böblingen)
GSV Maichingen
Trainer: Thomas Wohland
Zugänge: keine
Abgänge: Renato Peric (SV Böblingen)
MTV Stuttgart
Trainer: Björn Lorer
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Weippert (Karriereende), Björn Lorer (Pausiert), Mertcan Özocak (TSV Bernhausen)
SC Geislingen
Trainer: Sven Ackermann
Zugänge: Yannick Ruther (TSV Bad Boll)
Abgänge: Pascal Volk (TV Altenstadt)
SV Böblingen
Trainer: Johnson Anthony Ariaratnam, Slobodan Markovic
Zugänge: Bogdan Rangelov (TSV Bernhausen), Jamie-Noah Demir (TSV Bernhausen), Giuliano D'Aleo (FV Spfr Neuhausen), Renato Peric (GSV Maichingen), Nemanja Markovic (TSVgg Plattenhardt), Jon Salihi (SV Böblingen), Leart Bunjaku (SV Böblingen), Kristian Grbic (TSVgg Plattenhardt), Berzan Ural (1. CfR Pforzheim)
Abgänge: Bjarne Hamann (VfL Sindelfingen), Lennart Häßler (VfL Sindelfingen), Felipe Arellano Torres (VfL Sindelfingen), Maurice Zivny (VfL Sindelfingen), Oliab Calemba (VfL Sindelfingen)
SV Waldhausen
Trainer: Jens Rohsgoderer
Zugänge: Markus Dietterle (SV Waldhausen), Markus Dietterle (), Dieter Weiland ()
Abgänge: Jens Rohsgoderer (), Thomas Adametz (), Alexander Bechthold (FC Spraitbach), Bakhtiiar Kazymov (TSV Nördlingen)
TSGV Waldstetten
Trainer: Patrick Krätschmer
Zugänge: Luca Pascal Benz (TSV Großdeinbach)
Abgänge: Dominik Pfeifer (1. FC Normannia Gmünd)
TSV Bad Boll
Trainer: Pascal Römpfer
Zugänge: keine
Abgänge: Yannick Ruther (SC Geislingen)
TSV Bernhausen
Trainer: Roko Agatic
Zugänge: Mertcan Özocak (MTV Stuttgart)
Abgänge: Bogdan Rangelov (SV Böblingen), Jamie-Noah Demir (SV Böblingen)
TSV Ehningen
Trainer: Johannes Pfeiffer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Köngen
Trainer: Domenic Brück
Zugänge: Pascal Schwickert (TSV Linsenhofen)
Abgänge: keine
TSVgg Plattenhardt
Trainer: Pierre Eiberger
Zugänge: keine
Abgänge: Aristidis Perhanidis (SV Fellbach), Nemanja Markovic (SV Böblingen), Kristian Grbic (SV Böblingen)
TV Echterdingen
Trainer: Daniel Heisig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Sindelfingen
Trainer: Thomas Siegmund
Zugänge: Bjarne Hamann (SV Böblingen), Lennart Häßler (SV Böblingen), Felipe Arellano Torres (SV Böblingen), Maurice Zivny (SV Böblingen), Oliab Calemba (SV Böblingen), Max Horn (SpVgg Holzgerlingen)
Abgänge: keine
---
BSV 07 Schwenningen
Trainer: Jago Maric
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC 07 Albstadt
Trainer: Abdussamed Akbaba
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC 04 Tuttlingen
Trainer: Gabriel Gasic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Empfingen
Trainer: Alexander Eberhart
Zugänge: Thomas Stehle (TSV Trillfingen), Nico Gulde (TuS Ergenzingen), Luca Wüst (TuS Ergenzingen), Stefan Mutapcic (SV Zimmern), Linus Hellstern (TuS Ergenzingen), Philipp Schweizer (VfL Nagold), Jakob Majhen (TuS Ergenzingen), Tom Schmid (SV Wurmlingen)
Abgänge: keine
Spvgg Freudenstadt
Trainer: Elvedin Djekic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSC Tübingen
Trainer: Steven Trevallion
Zugänge: Florian Schachtschneider ()
Abgänge: keine
SV Croatia Reutlingen
Trainer: Patrik Emanuel Androsevic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Nehren
Trainer: Pedro Keppler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Seedorf
Trainer: Emanuele Ingrao
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Zimmern
Trainer: Marc Genter
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Mutapcic (SG Empfingen)
TSG Balingen II
Trainer: Philipp Wolf
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Harthausen/Scher
Trainer: Stefan Bach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Ergenzingen
Trainer: Florian Schwend
Zugänge: keine
Abgänge: Nico Gulde (SG Empfingen), Luca Wüst (SG Empfingen), Jakob Majhen (SG Empfingen)
VfB Bösingen
Trainer: Peter Leopold
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Mühlheim
Trainer: Sören Lurz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Nagold
Trainer: Marcel Schuon
Zugänge: Johannes Günter (SG Dornstetten)
Abgänge: keine
VfL Pfullingen
Trainer: Albert Lennerth
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
FC Blaubeuren
Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Srbija Ulm
Trainer: Zoltan Monostori
Zugänge: keine
Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim)
FC Wangen
Trainer: Safet Hyseni
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Bad Schussenried
Trainer: Martin Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Biberach/Riß
Trainer: Andreas Wonschick
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Olympia Laupheim
Trainer: Andreas Spann
Zugänge: Dominik Martin (), Moriz Stöhr ()
Abgänge: keine
FV Rot-Weiß Weiler
Trainer: Uwe Wegmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Staig
Trainer: Tim Hille
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSG Ulm 99
Trainer: Martin Klarer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Kressbronn
Trainer: Reinhard Bergmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Mietingen
Trainer: Philipp Lang
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Reinstetten
Trainer: Florian Treske
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV 1889 Buch
Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar
Zugänge: Christoph Amann (FC Heimertingen), Stephan Böck (FC Heimertingen)
Abgänge: keine
TSV Heimenkirch
Trainer: Nino Hartinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Neu-Ulm
Trainer: Stephan Baierl
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Dewein (SV Weidenstetten)
TSV Riedlingen
Trainer: Raphael Sontheimer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Türkspor Neu-Ulm
Trainer: Florian Peruzzi
Zugänge: keine
Abgänge: keine