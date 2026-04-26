Landesligen in Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

– Foto: Alexander Sättele

Aktuell stehen bereits die ersten Sommertransfers fest. FuPa wirft den Blick auf alle Wechsel:

SG Schorndorf

Trainer: Koray Yildiz

Zugänge: Joel Cseledes (SC Korb)

Abgänge: keine



SG Weinstadt

Trainer: Stefan Sonn

Zugänge: keine

Abgänge: keine





SGM Krumme Ebene am NeckarTrainer: Marcel GerstleZugänge: keineAbgänge: keineSKV RutesheimTrainer: Christopher BaakeZugänge: keineAbgänge: keineSport-Union NeckarsulmTrainer: Pascal MarcheZugänge: Elias Feljauer (VfB Eppingen)Abgänge: keineSpVgg SatteldorfTrainer: Ralf WackerZugänge: Daniel Martin (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Daniel Dahmen (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall)Abgänge: keineSSV Schwäbisch HallTrainer: Marcus BeckerZugänge: Niklas Vuletic (Sportfreunde Schwäbisch Hall)Abgänge: keineSV KaisersbachTrainer: Alexios AsterisZugänge: Tobias Hofmann (), Taner Has (), Lars Kleemann (VfR Murrhardt), Tim Schneidereit (FC Welzheim), Christian Simon Hoppe (FC Welzheim)Abgänge: Alexios Asteris (), Emre Topal (TS Mosbach)SV Leonberg/EltingenTrainer: Robert GitschierZugänge: keineAbgänge: keineTSG ÖhringenTrainer: Volkan DemirZugänge: keineAbgänge: keineTSV CrailsheimTrainer: Michael GebhardtZugänge: Sainey Badjie (SC Aufkirchen)Abgänge: keineTSV Heimerdingen 1910Trainer: Markus KochZugänge: keineAbgänge: Pascal Schüller (TSV Heimsheim), Tom Kaczmarek (TSV Heimsheim)TSV IlshofenTrainer: Patrick BeckZugänge: Niklas Wackler (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Pablo Riveros (VfB Bad Mergentheim), Danny Thomas (TSV Gerabronn)Abgänge: keineTV OeffingenTrainer: Haris KrakZugänge: keineAbgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

1. FC Eislingen

Trainer: Tim Schöller

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Sontheim/Brenz

Trainer: Sebastian Knäulein

Zugänge: Janik Noller (FC Gundelfingen)

Abgänge: keine



FV Spfr Neuhausen

Trainer: Ugur Yilmaz

Zugänge: keine

Abgänge: Simeon Potsolidis (1. FC Normannia Gmünd), Giuliano D'Aleo (SV Böblingen)



GSV Maichingen

Trainer: Thomas Wohland

Zugänge: keine

Abgänge: Renato Peric (SV Böblingen)



MTV Stuttgart

Trainer: Björn Lorer

Zugänge: keine

Abgänge: Philipp Weippert (Karriereende), Björn Lorer (Pausiert), Mertcan Özocak (TSV Bernhausen)



SC Geislingen

Trainer: Sven Ackermann

Zugänge: Yannick Ruther (TSV Bad Boll)

Abgänge: Pascal Volk (TV Altenstadt)



SV Böblingen

Trainer: Johnson Anthony Ariaratnam, Slobodan Markovic

Zugänge: Bogdan Rangelov (TSV Bernhausen), Jamie-Noah Demir (TSV Bernhausen), Giuliano D'Aleo (FV Spfr Neuhausen), Renato Peric (GSV Maichingen), Nemanja Markovic (TSVgg Plattenhardt), Jon Salihi (SV Böblingen), Leart Bunjaku (SV Böblingen), Kristian Grbic (TSVgg Plattenhardt), Berzan Ural (1. CfR Pforzheim)

Abgänge: Bjarne Hamann (VfL Sindelfingen), Lennart Häßler (VfL Sindelfingen), Felipe Arellano Torres (VfL Sindelfingen), Maurice Zivny (VfL Sindelfingen), Oliab Calemba (VfL Sindelfingen)



SV Waldhausen

Trainer: Jens Rohsgoderer

Zugänge: Markus Dietterle (SV Waldhausen), Markus Dietterle (), Dieter Weiland ()

Abgänge: Jens Rohsgoderer (), Thomas Adametz (), Alexander Bechthold (FC Spraitbach), Bakhtiiar Kazymov (TSV Nördlingen)



TSGV Waldstetten

Trainer: Patrick Krätschmer

Zugänge: Luca Pascal Benz (TSV Großdeinbach)

Abgänge: Dominik Pfeifer (1. FC Normannia Gmünd)



TSV Bad Boll

Trainer: Pascal Römpfer

Zugänge: keine

Abgänge: Yannick Ruther (SC Geislingen)



TSV Bernhausen

Trainer: Roko Agatic

Zugänge: Mertcan Özocak (MTV Stuttgart)

Abgänge: Bogdan Rangelov (SV Böblingen), Jamie-Noah Demir (SV Böblingen)



TSV Ehningen

Trainer: Johannes Pfeiffer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Köngen

Trainer: Domenic Brück

Zugänge: Pascal Schwickert (TSV Linsenhofen)

Abgänge: keine



TSVgg Plattenhardt

Trainer: Pierre Eiberger

Zugänge: keine

Abgänge: Aristidis Perhanidis (SV Fellbach), Nemanja Markovic (SV Böblingen), Kristian Grbic (SV Böblingen)



TV Echterdingen

Trainer: Daniel Heisig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Sindelfingen

Trainer: Thomas Siegmund

Zugänge: Bjarne Hamann (SV Böblingen), Lennart Häßler (SV Böblingen), Felipe Arellano Torres (SV Böblingen), Maurice Zivny (SV Böblingen), Oliab Calemba (SV Böblingen), Max Horn (SpVgg Holzgerlingen)

Abgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

BSV 07 Schwenningen

Trainer: Jago Maric

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC 07 Albstadt

Trainer: Abdussamed Akbaba

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC 04 Tuttlingen

Trainer: Gabriel Gasic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Empfingen

Trainer: Alexander Eberhart

Zugänge: Thomas Stehle (TSV Trillfingen), Nico Gulde (TuS Ergenzingen), Luca Wüst (TuS Ergenzingen), Stefan Mutapcic (SV Zimmern), Linus Hellstern (TuS Ergenzingen), Philipp Schweizer (VfL Nagold), Jakob Majhen (TuS Ergenzingen), Tom Schmid (SV Wurmlingen)

Abgänge: keine



Spvgg Freudenstadt

Trainer: Elvedin Djekic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSC Tübingen

Trainer: Steven Trevallion

Zugänge: Florian Schachtschneider ()

Abgänge: keine



SV Croatia Reutlingen

Trainer: Patrik Emanuel Androsevic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Nehren

Trainer: Pedro Keppler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Seedorf

Trainer: Emanuele Ingrao

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Zimmern

Trainer: Marc Genter

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Mutapcic (SG Empfingen)



TSG Balingen II

Trainer: Philipp Wolf

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Harthausen/Scher

Trainer: Stefan Bach

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuS Ergenzingen

Trainer: Florian Schwend

Zugänge: keine

Abgänge: Nico Gulde (SG Empfingen), Luca Wüst (SG Empfingen), Jakob Majhen (SG Empfingen)



VfB Bösingen

Trainer: Peter Leopold

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Mühlheim

Trainer: Sören Lurz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Nagold

Trainer: Marcel Schuon

Zugänge: Johannes Günter (SG Dornstetten)

Abgänge: keine



VfL Pfullingen

Trainer: Albert Lennerth

Zugänge: keine

Abgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

FC Blaubeuren

Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Srbija Ulm

Trainer: Zoltan Monostori

Zugänge: keine

Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim)



FC Wangen

Trainer: Safet Hyseni

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Bad Schussenried

Trainer: Martin Schmid

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Biberach/Riß

Trainer: Andreas Wonschick

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Olympia Laupheim

Trainer: Andreas Spann

Zugänge: Dominik Martin (), Moriz Stöhr ()

Abgänge: keine



FV Rot-Weiß Weiler

Trainer: Uwe Wegmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Staig

Trainer: Tim Hille

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSG Ulm 99

Trainer: Martin Klarer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Kressbronn

Trainer: Reinhard Bergmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Mietingen

Trainer: Philipp Lang

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Reinstetten

Trainer: Florian Treske

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV 1889 Buch

Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar

Zugänge: Christoph Amann (FC Heimertingen), Stephan Böck (FC Heimertingen)

Abgänge: keine



TSV Heimenkirch

Trainer: Nino Hartinger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Neu-Ulm

Trainer: Stephan Baierl

Zugänge: keine

Abgänge: Daniel Dewein (SV Weidenstetten)



TSV Riedlingen

Trainer: Raphael Sontheimer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Türkspor Neu-Ulm

Trainer: Florian Peruzzi

Zugänge: keine

Abgänge: keine