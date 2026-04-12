 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Landesligen in Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1
LL Württemberg St. 3
LL Würt. St. 4

Aktuell stehen bereits die ersten Sommertransfers fest. FuPa wirft den Blick auf alle Wechsel:

Landesliga Württemberg, Staffel 1

FV Löchgau
Trainer: Markus Lang
Zugänge: keine
Abgänge: keine

GSV Pleidelsheim
Trainer: Marcus Wenninger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Schorndorf
Trainer: Koray Yildiz
Zugänge: Joel Cseledes (SC Korb)
Abgänge: keine

SG Weinstadt
Trainer: Stefan Sonn
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SGM Krumme Ebene am Neckar
Trainer: Marcel Gerstle
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SKV Rutesheim
Trainer: Christopher Baake
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sport-Union Neckarsulm
Trainer: Pascal Marche
Zugänge: Elias Feljauer (VfB Eppingen)
Abgänge: keine

SpVgg Satteldorf
Trainer: Ralf Wacker
Zugänge: Daniel Martin (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Daniel Dahmen (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
Abgänge: keine

SSV Schwäbisch Hall
Trainer: Marcus Becker
Zugänge: Niklas Vuletic (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
Abgänge: keine

SV Kaisersbach
Trainer: Alexios Asteris
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Leonberg/Eltingen
Trainer: Robert Gitschier
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Öhringen
Trainer: Tobias Weis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Crailsheim
Trainer: Michael Gebhardt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Heimerdingen 1910
Trainer: Markus Koch
Zugänge: keine
Abgänge: Pascal Schüller (TSV Heimsheim)

TSV Ilshofen
Trainer: Patrick Beck
Zugänge: Niklas Wackler (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Pablo Riveros (VfB Bad Mergentheim), Danny Thomas (TSV Gerabronn)
Abgänge: keine

TV Oeffingen
Trainer: Haris Krak
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

1. FC Eislingen
Trainer: Tim Schöller
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Sontheim/Brenz
Trainer: Sebastian Knäulein
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Spfr Neuhausen
Trainer: Ugur Yilmaz
Zugänge: keine
Abgänge: Simeon Potsolidis (1. FC Normannia Gmünd), Giuliano D'Aleo (SV Böblingen)

GSV Maichingen
Trainer: Thomas Wohland
Zugänge: keine
Abgänge: keine

MTV Stuttgart
Trainer: Björn Lorer
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Weippert (Karriereende), Björn Lorer (Pausiert), Mertcan Özocak (TSV Bernhausen)

SC Geislingen
Trainer: Sven Ackermann
Zugänge: keine
Abgänge: Pascal Volk (TV Altenstadt)

SV Böblingen
Trainer: Johnson Anthony Ariaratnam, Slobodan Markovic
Zugänge: Bogdan Rangelov (TSV Bernhausen), Jamie-Noah Demir (TSV Bernhausen), Giuliano D'Aleo (FV Spfr Neuhausen)
Abgänge: Bjarne Hamann (VfL Sindelfingen), Lennart Häßler (VfL Sindelfingen), Felipe Arellano Torres (VfL Sindelfingen), Maurice Zivny (VfL Sindelfingen), Oliab Calemba (VfL Sindelfingen)

SV Waldhausen
Trainer: Jens Rohsgoderer
Zugänge: Markus Dietterle (SV Waldhausen), Markus Dietterle (), Dieter Weiland ()
Abgänge: Jens Rohsgoderer (), Thomas Adametz (), Alexander Bechthold (FC Spraitbach)

TSGV Waldstetten
Trainer: Patrick Krätschmer
Zugänge: Luca Pascal Benz (TSV Großdeinbach)
Abgänge: keine

TSV Bad Boll
Trainer: Pascal Römpfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Bernhausen
Trainer: Roko Agatic
Zugänge: Mertcan Özocak (MTV Stuttgart)
Abgänge: Bogdan Rangelov (SV Böblingen), Jamie-Noah Demir (SV Böblingen)

TSV Ehningen
Trainer: Johannes Pfeiffer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Köngen
Trainer: Domenic Brück
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSVgg Plattenhardt
Trainer: Pierre Eiberger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TV Echterdingen
Trainer: Daniel Heisig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Sindelfingen
Trainer: Thomas Siegmund
Zugänge: Bjarne Hamann (SV Böblingen), Lennart Häßler (SV Böblingen), Felipe Arellano Torres (SV Böblingen), Maurice Zivny (SV Böblingen), Oliab Calemba (SV Böblingen), Max Horn (SpVgg Holzgerlingen)
Abgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

BSV 07 Schwenningen
Trainer: Jago Maric
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC 07 Albstadt
Trainer: Abdussamed Akbaba
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC 04 Tuttlingen
Trainer: Gabriel Gasic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Empfingen
Trainer: Alexander Eberhart
Zugänge: Thomas Stehle (TSV Trillfingen), Nico Gulde (TuS Ergenzingen), Luca Wüst (TuS Ergenzingen), Stefan Mutapcic (SV Zimmern), Linus Hellstern (TuS Ergenzingen)
Abgänge: keine

Spvgg Freudenstadt
Trainer: Elvedin Djekic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSC Tübingen
Trainer: Steven Trevallion
Zugänge: Florian Schachtschneider (), Florian Schachtschneider ()
Abgänge: keine

SV Croatia Reutlingen
Trainer: Patrik Emanuel Androsevic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Nehren
Trainer: Pedro Keppler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Seedorf
Trainer: Emanuele Ingrao
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Zimmern
Trainer: Marc Genter
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Mutapcic (SG Empfingen)

TSG Balingen II
Trainer: Philipp Wolf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Harthausen/Scher
Trainer: Stefan Bach
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Ergenzingen
Trainer: Florian Schwend
Zugänge: keine
Abgänge: Nico Gulde (SG Empfingen), Luca Wüst (SG Empfingen)

VfB Bösingen
Trainer: Peter Leopold
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Mühlheim
Trainer: Sören Lurz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Nagold
Trainer: Marcel Schuon
Zugänge: Johannes Günter (SG Dornstetten)
Abgänge: keine

VfL Pfullingen
Trainer: Albert Lennerth
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

FC Blaubeuren
Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Srbija Ulm
Trainer: Zoltan Monostori
Zugänge: keine
Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim)

FC Wangen
Trainer: Safet Hyseni
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Bad Schussenried
Trainer: Martin Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Biberach/Riß
Trainer: Andreas Wonschick
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Olympia Laupheim
Trainer: Andreas Spann
Zugänge: Dominik Martin (), Moriz Stöhr ()
Abgänge: keine

FV Rot-Weiß Weiler
Trainer: Uwe Wegmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Staig
Trainer: Tim Hille
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSG Ulm 99
Trainer: Martin Klarer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Kressbronn
Trainer: Reinhard Bergmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Mietingen
Trainer: Philipp Lang
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Reinstetten
Trainer: Florian Treske
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV 1889 Buch
Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar
Zugänge: Christoph Amann (FC Heimertingen), Stephan Böck (FC Heimertingen)
Abgänge: keine

TSV Heimenkirch
Trainer: Nino Hartinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Neu-Ulm
Trainer: Stephan Baierl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Riedlingen
Trainer: Raphael Sontheimer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkspor Neu-Ulm
Trainer: Florian Peruzzi
Zugänge: keine
Abgänge: keine