Landesligen in Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Aktuell stehen bereits die ersten Sommertransfers fest. FuPa wirft den Blick auf alle Wechsel:
FV Löchgau
Trainer: Markus Lang
Zugänge: keine
Abgänge: keine
GSV Pleidelsheim
Trainer: Marcus Wenninger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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1. FC Eislingen
Trainer: Tim Schöller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Sontheim/Brenz
Trainer: Sebastian Knäulein
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Spfr Neuhausen
Trainer: Ugur Yilmaz
Zugänge: keine
Abgänge: Simeon Potsolidis (1. FC Normannia Gmünd), Giuliano D'Aleo (SV Böblingen)
GSV Maichingen
Trainer: Thomas Wohland
Zugänge: keine
Abgänge: keine
MTV Stuttgart
Trainer: Björn Lorer
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Weippert (Karriereende), Björn Lorer (Pausiert), Mertcan Özocak (TSV Bernhausen)
SC Geislingen
Trainer: Sven Ackermann
Zugänge: keine
Abgänge: Pascal Volk (TV Altenstadt)
SV Böblingen
Trainer: Johnson Anthony Ariaratnam, Slobodan Markovic
Zugänge: Bogdan Rangelov (TSV Bernhausen), Jamie-Noah Demir (TSV Bernhausen), Giuliano D'Aleo (FV Spfr Neuhausen)
Abgänge: Bjarne Hamann (VfL Sindelfingen), Lennart Häßler (VfL Sindelfingen), Felipe Arellano Torres (VfL Sindelfingen), Maurice Zivny (VfL Sindelfingen), Oliab Calemba (VfL Sindelfingen)
SV Waldhausen
Trainer: Jens Rohsgoderer
Zugänge: Markus Dietterle (SV Waldhausen), Markus Dietterle (), Dieter Weiland ()
Abgänge: Jens Rohsgoderer (), Thomas Adametz (), Alexander Bechthold (FC Spraitbach)
TSGV Waldstetten
Trainer: Patrick Krätschmer
Zugänge: Luca Pascal Benz (TSV Großdeinbach)
Abgänge: keine
TSV Bad Boll
Trainer: Pascal Römpfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Bernhausen
Trainer: Roko Agatic
Zugänge: Mertcan Özocak (MTV Stuttgart)
Abgänge: Bogdan Rangelov (SV Böblingen), Jamie-Noah Demir (SV Böblingen)
TSV Ehningen
Trainer: Johannes Pfeiffer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Köngen
Trainer: Domenic Brück
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSVgg Plattenhardt
Trainer: Pierre Eiberger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Echterdingen
Trainer: Daniel Heisig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Sindelfingen
Trainer: Thomas Siegmund
Zugänge: Bjarne Hamann (SV Böblingen), Lennart Häßler (SV Böblingen), Felipe Arellano Torres (SV Böblingen), Maurice Zivny (SV Böblingen), Oliab Calemba (SV Böblingen), Max Horn (SpVgg Holzgerlingen)
Abgänge: keine
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BSV 07 Schwenningen
Trainer: Jago Maric
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC 07 Albstadt
Trainer: Abdussamed Akbaba
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC 04 Tuttlingen
Trainer: Gabriel Gasic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Empfingen
Trainer: Alexander Eberhart
Zugänge: Thomas Stehle (TSV Trillfingen), Nico Gulde (TuS Ergenzingen), Luca Wüst (TuS Ergenzingen), Stefan Mutapcic (SV Zimmern), Linus Hellstern (TuS Ergenzingen)
Abgänge: keine
Spvgg Freudenstadt
Trainer: Elvedin Djekic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSC Tübingen
Trainer: Steven Trevallion
Zugänge: Florian Schachtschneider (), Florian Schachtschneider ()
Abgänge: keine
SV Croatia Reutlingen
Trainer: Patrik Emanuel Androsevic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Nehren
Trainer: Pedro Keppler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Seedorf
Trainer: Emanuele Ingrao
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Zimmern
Trainer: Marc Genter
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Mutapcic (SG Empfingen)
TSG Balingen II
Trainer: Philipp Wolf
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Harthausen/Scher
Trainer: Stefan Bach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Ergenzingen
Trainer: Florian Schwend
Zugänge: keine
Abgänge: Nico Gulde (SG Empfingen), Luca Wüst (SG Empfingen)
VfB Bösingen
Trainer: Peter Leopold
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Mühlheim
Trainer: Sören Lurz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Nagold
Trainer: Marcel Schuon
Zugänge: Johannes Günter (SG Dornstetten)
Abgänge: keine
VfL Pfullingen
Trainer: Albert Lennerth
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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FC Blaubeuren
Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Srbija Ulm
Trainer: Zoltan Monostori
Zugänge: keine
Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim)
FC Wangen
Trainer: Safet Hyseni
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Bad Schussenried
Trainer: Martin Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Biberach/Riß
Trainer: Andreas Wonschick
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Olympia Laupheim
Trainer: Andreas Spann
Zugänge: Dominik Martin (), Moriz Stöhr ()
Abgänge: keine
FV Rot-Weiß Weiler
Trainer: Uwe Wegmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Staig
Trainer: Tim Hille
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSG Ulm 99
Trainer: Martin Klarer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Kressbronn
Trainer: Reinhard Bergmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Mietingen
Trainer: Philipp Lang
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Reinstetten
Trainer: Florian Treske
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV 1889 Buch
Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar
Zugänge: Christoph Amann (FC Heimertingen), Stephan Böck (FC Heimertingen)
Abgänge: keine
TSV Heimenkirch
Trainer: Nino Hartinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Neu-Ulm
Trainer: Stephan Baierl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Riedlingen
Trainer: Raphael Sontheimer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Türkspor Neu-Ulm
Trainer: Florian Peruzzi
Zugänge: keine
Abgänge: keine