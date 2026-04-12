Landesligen in Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Aktuell stehen bereits die ersten Sommertransfers fest. FuPa wirft den Blick auf alle Wechsel:

SG Schorndorf

Trainer: Koray Yildiz

Zugänge: Joel Cseledes (SC Korb)

Abgänge: keine



SG Weinstadt

Trainer: Stefan Sonn

Zugänge: keine

Abgänge: keine





SGM Krumme Ebene am NeckarTrainer: Marcel GerstleZugänge: keineAbgänge: keineSKV RutesheimTrainer: Christopher BaakeZugänge: keineAbgänge: keineSport-Union NeckarsulmTrainer: Pascal MarcheZugänge: Elias Feljauer (VfB Eppingen)Abgänge: keineSpVgg SatteldorfTrainer: Ralf WackerZugänge: Daniel Martin (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Daniel Dahmen (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall)Abgänge: keineSSV Schwäbisch HallTrainer: Marcus BeckerZugänge: Niklas Vuletic (Sportfreunde Schwäbisch Hall)Abgänge: keineSV KaisersbachTrainer: Alexios AsterisZugänge: keineAbgänge: keineSV Leonberg/EltingenTrainer: Robert GitschierZugänge: keineAbgänge: keineTSG ÖhringenTrainer: Tobias WeisZugänge: keineAbgänge: keineTSV CrailsheimTrainer: Michael GebhardtZugänge: keineAbgänge: keineTSV Heimerdingen 1910Trainer: Markus KochZugänge: keineAbgänge: Pascal Schüller (TSV Heimsheim)TSV IlshofenTrainer: Patrick BeckZugänge: Niklas Wackler (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Pablo Riveros (VfB Bad Mergentheim), Danny Thomas (TSV Gerabronn)Abgänge: keineTV OeffingenTrainer: Haris KrakZugänge: keineAbgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

1. FC Eislingen

Trainer: Tim Schöller

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Sontheim/Brenz

Trainer: Sebastian Knäulein

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Spfr Neuhausen

Trainer: Ugur Yilmaz

Zugänge: keine

Abgänge: Simeon Potsolidis (1. FC Normannia Gmünd), Giuliano D'Aleo (SV Böblingen)



GSV Maichingen

Trainer: Thomas Wohland

Zugänge: keine

Abgänge: keine



MTV Stuttgart

Trainer: Björn Lorer

Zugänge: keine

Abgänge: Philipp Weippert (Karriereende), Björn Lorer (Pausiert), Mertcan Özocak (TSV Bernhausen)



SC Geislingen

Trainer: Sven Ackermann

Zugänge: keine

Abgänge: Pascal Volk (TV Altenstadt)



SV Böblingen

Trainer: Johnson Anthony Ariaratnam, Slobodan Markovic

Zugänge: Bogdan Rangelov (TSV Bernhausen), Jamie-Noah Demir (TSV Bernhausen), Giuliano D'Aleo (FV Spfr Neuhausen)

Abgänge: Bjarne Hamann (VfL Sindelfingen), Lennart Häßler (VfL Sindelfingen), Felipe Arellano Torres (VfL Sindelfingen), Maurice Zivny (VfL Sindelfingen), Oliab Calemba (VfL Sindelfingen)



SV Waldhausen

Trainer: Jens Rohsgoderer

Zugänge: Markus Dietterle (SV Waldhausen), Markus Dietterle (), Dieter Weiland ()

Abgänge: Jens Rohsgoderer (), Thomas Adametz (), Alexander Bechthold (FC Spraitbach)



TSGV Waldstetten

Trainer: Patrick Krätschmer

Zugänge: Luca Pascal Benz (TSV Großdeinbach)

Abgänge: keine



TSV Bad Boll

Trainer: Pascal Römpfer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Bernhausen

Trainer: Roko Agatic

Zugänge: Mertcan Özocak (MTV Stuttgart)

Abgänge: Bogdan Rangelov (SV Böblingen), Jamie-Noah Demir (SV Böblingen)



TSV Ehningen

Trainer: Johannes Pfeiffer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Köngen

Trainer: Domenic Brück

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSVgg Plattenhardt

Trainer: Pierre Eiberger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TV Echterdingen

Trainer: Daniel Heisig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Sindelfingen

Trainer: Thomas Siegmund

Zugänge: Bjarne Hamann (SV Böblingen), Lennart Häßler (SV Böblingen), Felipe Arellano Torres (SV Böblingen), Maurice Zivny (SV Böblingen), Oliab Calemba (SV Böblingen), Max Horn (SpVgg Holzgerlingen)

Abgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

BSV 07 Schwenningen

Trainer: Jago Maric

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC 07 Albstadt

Trainer: Abdussamed Akbaba

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC 04 Tuttlingen

Trainer: Gabriel Gasic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Empfingen

Trainer: Alexander Eberhart

Zugänge: Thomas Stehle (TSV Trillfingen), Nico Gulde (TuS Ergenzingen), Luca Wüst (TuS Ergenzingen), Stefan Mutapcic (SV Zimmern), Linus Hellstern (TuS Ergenzingen)

Abgänge: keine



Spvgg Freudenstadt

Trainer: Elvedin Djekic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSC Tübingen

Trainer: Steven Trevallion

Zugänge: Florian Schachtschneider (), Florian Schachtschneider ()

Abgänge: keine



SV Croatia Reutlingen

Trainer: Patrik Emanuel Androsevic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Nehren

Trainer: Pedro Keppler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Seedorf

Trainer: Emanuele Ingrao

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Zimmern

Trainer: Marc Genter

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Mutapcic (SG Empfingen)



TSG Balingen II

Trainer: Philipp Wolf

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Harthausen/Scher

Trainer: Stefan Bach

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuS Ergenzingen

Trainer: Florian Schwend

Zugänge: keine

Abgänge: Nico Gulde (SG Empfingen), Luca Wüst (SG Empfingen)



VfB Bösingen

Trainer: Peter Leopold

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Mühlheim

Trainer: Sören Lurz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Nagold

Trainer: Marcel Schuon

Zugänge: Johannes Günter (SG Dornstetten)

Abgänge: keine



VfL Pfullingen

Trainer: Albert Lennerth

Zugänge: keine

Abgänge: keine

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

FC Blaubeuren

Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Srbija Ulm

Trainer: Zoltan Monostori

Zugänge: keine

Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim)



FC Wangen

Trainer: Safet Hyseni

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Bad Schussenried

Trainer: Martin Schmid

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Biberach/Riß

Trainer: Andreas Wonschick

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Olympia Laupheim

Trainer: Andreas Spann

Zugänge: Dominik Martin (), Moriz Stöhr ()

Abgänge: keine



FV Rot-Weiß Weiler

Trainer: Uwe Wegmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Staig

Trainer: Tim Hille

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSG Ulm 99

Trainer: Martin Klarer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Kressbronn

Trainer: Reinhard Bergmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Mietingen

Trainer: Philipp Lang

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Reinstetten

Trainer: Florian Treske

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV 1889 Buch

Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar

Zugänge: Christoph Amann (FC Heimertingen), Stephan Böck (FC Heimertingen)

Abgänge: keine



TSV Heimenkirch

Trainer: Nino Hartinger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Neu-Ulm

Trainer: Stephan Baierl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Riedlingen

Trainer: Raphael Sontheimer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Türkspor Neu-Ulm

Trainer: Florian Peruzzi

Zugänge: keine

Abgänge: keine