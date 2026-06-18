Landesligen in Brandenburg: Die (un)fairsten Teams

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– Foto: Jens Kilisch

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Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in den beiden Landesligen in Brandenburg.

🥇 SV Viktoria Potsdam 1,86 (52 / 1 / 0 / 56)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

🥉 FC Schwedt 02 2,4 (58 / 1 / 2 / 72)

🥈 Schönower SV 2,33 (57 / 2 / 1 / 70)

…

Fortuna Babelsberg 3,73 (47 / 1 / 0 / 112)

Angermünder FC 3,86 (76 / 3 / 4 / 116)

SV Zehdenick 1920 5,93 (77 / 8 / 7 / 178)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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Landesliga Brandenburg Süd

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

🥇 FSV 63 Luckenwalde II 1,4 (34 / 2 / 0 / 42)

🥈 FC Eisenhüttenstadt 1,96 (42 / 3 / 1 / 59)

🥉 SV Grün-Weiß Lübben 2,2 (55 / 0 / 1 / 64)

…

FV Erkner 1920 3,23 (63 / 8 / 1 / 97)

SV Frankonia Wernsdorf 3,96 (72 / 7 / 4 / 119)

FC Lauchhammer 4,86 (61 / 4 / 3 / 141)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.