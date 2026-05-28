Landesligen in Brandenburg: Die bisher (un)fairsten Teams

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– Foto: Jens Kilisch

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Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in den beiden Landesligen in Brandenburg.

🥇 SV Viktoria Potsdam 1,81 (45 / 1 / 0 / 49)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

🥉 Schönower SV 2,48 (54 / 2 / 1 / 67)

🥈 Fortuna Babelsberg 2,4 (43 / 0 / 0 / 65)

🥉 FC Schwedt 02 2,48 (54 / 1 / 2 / 67)

…

SV Schwarz-Rot Neustadt 3,59 (67 / 5 / 2 / 97)

Angermünder FC 4,03 (69 / 3 / 4 / 109)

SV Zehdenick 1920 5,7 (70 / 7 / 7 / 154)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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Landesliga Brandenburg Süd

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

🥇 FSV 63 Luckenwalde II 1,48 (32 / 2 / 0 / 40)

🥈 FC Eisenhüttenstadt 2,18 (42 / 3 / 1 / 59)

🥉 SV Grün-Weiß Lübben 2,26 (50 / 0 / 1 / 59)

…

FV Erkner 1920 3,37 (58 / 8 / 1 / 91)

SV Frankonia Wernsdorf 4,25 (68 / 7 / 4 / 115)

FC Lauchhammer 5,11 (58 / 4 / 3 / 138)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.