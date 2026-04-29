Landesligen drohen bis zu zehn Absteiger

Mennrath kämpft um den Klassenerhalt – Foto: Andreas Bornewasser

Welche Mannschaften am Ende einer Saison auf- und absteigen, ist nicht immer auf Anhieb ersichtlich. Häufig hängt die genaue Anzahl der Teams, die im Sommer die Liga wechseln, auch von Ergebnissen in anderen Spielklassen ab. Ein Blick auf die Auf- und Abstiegsregeln für die Landesligen am Niederrhein, die gerade für Teams wie die VSF Amern und Victoria Mennrath in der unteren Tabellenhälfte im Saisonendspurt noch relevant sind.

Der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert (beide Fußballverband Niederrhein, fortan: FVN) stecken in akuter Abstiegsgefahr. Zudem könnte die U23 von Fortuna Düsseldorf zwangsabsteigen, sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen. Entsprechend sind derzeit Szenarien mit einem oder zwei Absteigern aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein realistisch. Das hätte erhebliche Auswirkungen auf die unteren Ligen.

Für den Aufstieg gilt: Nur die beiden Meister der beiden Landesliga-Gruppen steigen sicher in die Oberliga auf. Im günstigsten Fall könnte es allerdings auch vier Aufsteiger geben. Ausschlaggebend dafür ist, wie viele Klubs vom Niederrhein aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein absteigen. Aktuell sieht es in der Regionalliga West jedoch wenig erbaulich aus, was mehr als zwei Aufsteiger aus der Landesliga betrifft.

Denn auch der Abstieg aus der Landesliga orientiert sich an der Zahl der Mannschaften, die aus der Regionalliga West absteigen. Bei drei Absteigern aus der Regionalliga würde es zehn Absteiger in die Bezirksliga geben – also fünf Teams pro Landesliga-Gruppe.

Kein Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein – bedeutet: 3 Absteiger aus der Oberliga, 4 Aufsteiger in die Oberliga. 7 Absteiger in die Bezirksliga

1 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein – bedeutet: 3 Absteiger aus der Oberliga, 3 Aufsteiger in die Oberliga. Bedeutet ebenso: 8 Absteiger in die Bezirksliga

2 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein – bedeutet: 3 Absteiger aus der Oberliga, 2 Aufsteiger in die Oberliga. Bedeutet ebenso: 9 Absteiger in die Bezirksliga

3 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein. – bedeutet: 4 Absteiger aus der Oberliga, 2 Aufsteiger in die Oberliga. Bedeutet ebenso: 10 Absteiger in die Bezirksliga

Treten die Konstellationen mit sieben oder neun Absteigern ein, steigen die drei beziehungsweise vier letzten Mannschaften pro Gruppe in die Bezirksliga ab. Die Tabellenfünfzehnten respektive Tabellenvierzehnten würden in zwei Relegationsspielen den siebten beziehungsweise neunten Absteiger ermitteln.

Zusammengefasst bedeutet das: Ist die Zahl der Teams, die in die Bezirksliga absteigen, gerade, gibt es keine Relegationsspiele. Die VSF Amern (33 Punkte) und Victoria Mennrath (32 Punkte) sind aktuell noch gefährdet. Denn der SSV Bonn auf Rang 14 (29 Punkte) und TuRU Düsseldorf auf Platz 15 (28 Punkte) sind nicht weit entfernt.

Termine stehen fest

Der FVN hat vor der Saison die Terminierung für die mögliche Relegationsspiele vorgenommen.

Die Paarungen würden in dieser Reihenfolge stattfinden:

Hinspiel um den Landesliga-Klassenerhalt am 10. Juni 2026 um 19.30 Uhr: Vertreter der Landesliga 2 - Vertreter der Landesliga 1

Rückspiel um den Oberliga-Aufstieg am 14. Juni 2026 um 15 Uhr: Vertreter der Landesliga 1 - Vertreter der Landesliga 2

Elfmeterschießen im Rückspiel möglich, sollte Gleichstand bei Punkten und erzielten Toren herrschen. Laut FVN gäbe es in diesem Fall unmittelbar nach der regulären Spielzeit erst eine klassische Verlängerung (2x15 Minuten) und dann, wenn erforderlich, noch das Elfmeterschießen.

Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Teilnehmer an der Relegation nötig sein, haben diese Vorrang. Entscheidungsspiele sind inzwischen nur noch vorgesehen, wenn zwei Teams punktgleich sind und auch der direkte Vergleich keinen Sieger ergibt. Beispielsweise, wenn Team A in der Hinrunde Team B mit 1:0 schlägt und in der Rückrunde wiederum Team B diese Paarung mit 1:0 gewinnt – dann steht es im direkten Vergleich 1:1.

Die Spieltermine für etwaige Entscheidungsspiele:

Entscheidungsrunde mit zwei Teams: Spieltermine wären dann der 10. und 14. Juni => Abstiegsrelegation zur Bezirksliga am 17. Juni um 19.30 Uhr und am 21. Juni um 15 Uhr

Entscheidungsrunde mit drei Teams => Spieltermine wären dann der 10., 14. und 17. Juni => Abstiegsrelegation zur Bezirksliga am 21. Juni um 15 Uhr und am 24. Juni um 19.30 Uhr (wahrscheinlicher Termin)