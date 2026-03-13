Landesligen der Region: Youngster und Trainer verlängern

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Gemeinsam mit Römpfer bleibt auch das gesamte Trainerteam an Bord. Co-Trainer Matthias Seidl, Torwarttrainer Timo Schöffel und Athletiktrainer Zeljko Jelec setzen ihre Arbeit ebenfalls fort.

Der TSV Bad Boll setzt weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Fußball-Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, hat den Vertrag mit seinem Trainer Pascal Römpfer verlängert. Der 45-Jährige, der seit Saisonbeginn im Erlengarten verantwortlich ist, wird die Mannschaft auch in der Saison 2026/2027 betreuen.

Sportlicher Leiter Timo Ascherl betont die positive Entwicklung der Mannschaft unter Römpfer. Das Team trete geschlossen auf, zudem erhielten junge Spieler regelmäßig Einsatzzeiten. Diesen eingeschlagenen Weg wolle der Verein fortsetzen, während parallel die Gespräche mit dem aktuellen Kader für die kommende Saison beginnen.

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SKV Rutesheim

Der SKV Rutesheim kann auch in der kommenden Saison auf Jay Kiloko bauen. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verlängerte den Vertrag mit dem Offensivspieler und setzt damit weiter auf ein Eigengewächs, das eng mit dem Verein verbunden ist.

Für den sportlichen Leiter Pascal Haug verkörpert Kiloko den „Rutesheimer Jungen“ wie kaum ein anderer. Schon als Kind sei er mit dem Ball unter dem Arm am Spielfeldrand gestanden und habe die Mannschaft unterstützt. Seit dieser Saison gehört er nun fest zum Team der ersten Mannschaft.

Auch Kiloko selbst betont seine besondere Bindung zum Verein. Er fühle sich sportlich und menschlich wohl und wolle sich weiterentwickeln, um seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft des SKV Rutesheim zu leisten.

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