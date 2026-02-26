Landesligen der Region: Vier Zugänge und wichtige Verlängerung News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SSV Schwäbisch Hall Der SSV Schwäbisch Hall setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf Kontinuität im Kader und verlängert mit Dennis Koch. Die Nummer 7 gilt als wichtiger Bestandteil der Mannschaft – sowohl sportlich als auch menschlich. Mit Einsatzbereitschaft, Mentalität und ausgeprägtem Teamgeist prägt er das Auftreten des Teams auf und neben dem Platz. Die Verantwortlichen werten seine Zusage als klares Zeichen für Stabilität und Zusammenhalt. Koch bleibt damit ein fester Baustein im Gerüst der Mannschaft, die ihren eingeschlagenen Weg auch in der kommenden Saison konsequent fortsetzen will.