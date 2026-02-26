Landesligen der Region: Vier Zugänge und wichtige Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Der SSV Schwäbisch Hall setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf Kontinuität im Kader und verlängert mit Dennis Koch. Die Nummer 7 gilt als wichtiger Bestandteil der Mannschaft – sowohl sportlich als auch menschlich. Mit Einsatzbereitschaft, Mentalität und ausgeprägtem Teamgeist prägt er das Auftreten des Teams auf und neben dem Platz.
Die Verantwortlichen werten seine Zusage als klares Zeichen für Stabilität und Zusammenhalt. Koch bleibt damit ein fester Baustein im Gerüst der Mannschaft, die ihren eingeschlagenen Weg auch in der kommenden Saison konsequent fortsetzen will.
Beim VfL Sindelfingen nimmt die Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, konkrete Formen an. Mit Bjarne Hamann, Lennart Hässler, Felipe Arellano Torres und Maurice-Tyron Zivny verpflichtet der Verein vier Spieler, die für die strategische Ausrichtung stehen: jung, regional verwurzelt und mit Entwicklungspotenzial.
Im Defensivzentrum reagiert der VfL auf den Abgang von Max Brendle zum VfL Nagold mit einer doppelten Lösung. Innenverteidiger Bjarne Hamann, aktuell Kapitän seines Teams, sowie Lennart Hässler, derzeitiger Vize-Kapitän, sollen Stabilität und Perspektive vereinen. Die sportliche Leitung betont, man habe die Position bewusst breiter aufgestellt, statt sie lediglich eins zu eins zu ersetzen.
Auf den Außen bringt Felipe Arellano Torres Tempo und Flexibilität ein. Torhüter Maurice-Tyron Zivny kehrt nach einem Jahr zurück und erweitert die Optionen zwischen den Pfosten. Trainer Thomas Siegmund hebt seine Vertrautheit mit Verein und Umfeld hervor.
