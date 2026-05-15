Landesligen der Region: Spannender Transfer und 14 Verlängerungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Crailsheim verstärkt sich für die Saison 2026/27 in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Florian Kachel. Der 27 Jahre alte Mittelfeld-Allrounder kommt von den Sportfreunden Bühlerzell und soll dem Zentrum zusätzliche Qualität geben. Seine Erfahrung und Vielseitigkeit machen ihn zu einem Zugang, der verschiedene Rollen ausfüllen kann. Für Crailsheim ist die Verpflichtung ein weiterer Baustein in der Kaderplanung. Kachel soll Stabilität, Variabilität und neue Impulse in ein Mittelfeld bringen, das in der kommenden Saison verlässliche Lösungen braucht.

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FC 07 Albstadt

Der FC 07 Albstadt setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, auf ein breites Fundament im eigenen Kader. Mit Chris Leitenberger, Nico Rodriguez, Samed Güngör, Markus Pasternak, Lewin Moser, Armen Dzaferi, Tamer Matur, Marco Bacher, Shacore Simon, Dominik Mitrenga, Levin Hoheisel, Alpay Akin, Nihad Dzaferi und Salih Yildirim bleiben zahlreiche Spieler dem Verein erhalten. Diese Vertragsverlängerungen sind mehr als bloße Kaderpflege. Sie stehen für Zusammenhalt, Vertrauen und den Willen, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen. Albstadt schafft damit früh Stabilität für eine Saison, in der als Einheit neue Ziele erreicht werden sollen.



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SKV Rutesheim

Die SKV Rutesheim hält in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, zwei wichtige Kräfte abseits des Spielfelds. Betreuer Jan-Dominik Wirkner bleibt ebenso Teil des Teams wie Stadionsprecher Dieter „Burgl“ Bergmann. Wirkner sorgt im Hintergrund für Organisation, Verlässlichkeit und Nähe zur Mannschaft. Für ihn ist die SKV mehr als ein Verein, hier lernte er selbst Fußball spielen. Bergmann prägt seit 20 Jahren als Stimme der Heimspiele die Atmosphäre rund um die erste Mannschaft. Rutesheim zeigt damit, dass Kontinuität nicht nur im Kader zählt, sondern auch im Umfeld.

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