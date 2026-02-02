Landesligen der Region: Schmerzhafter Abgang und Verlängerungen

– Foto: Kevin Kieweg

Die Planungen für die nächste Saison laufen auf Hochtouren. Heute können wir stolz die Verlängerungen von folgenden Spielern verkünden:

Maurice Hagen: Hat sich als U19-Spieler unserer SpVgg angeschlossen und hat, mit gerade einmal 19 Jahren, schon fast 50 Landesligaspiele bestritten. Diese Anzahl wird er in der neuen Saison in unserem Trikot weiter erhöhen.

Samed Music: Wer mit zarten 17 Jahren in der Landesliga bereits für Furore sorgt und so manch erfahrenen Abwehrspieler alt aussehen lässt, der muss enorme Qualitäten haben. Unser kleiner Wirbelwind bleibt uns zum Glück auch in der kommenden Saison erhalten.

Wir freuen uns und wünschen euch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison

Sport-Union Neckarsulm

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Time to say goodbye!

„Eddi“ Nyassi verlässt die Sport-Union

Schon gegen Ende des vergangenen Kalenderjahres hatten wir die bedauerliche Gewissheit, dass unser „Eddi“ Nyassi aufgrund weiterer Operationen bis auf weiteres kein Fußball spielen kann bzw. darf. Nachdem „Eddi“ ja bereits im vergangenen Sommer aufgrund diverser operativer Eingriffe für längere Zeit pausieren musste, waren wir zunächst einmal guter Dinge, als er Mitte September wieder regelmäßig am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, garniert mit dem ein oder anderen Spieleinsatz im Verlauf der Hinrunde. Doch leider musste Edrissa nun wieder einen gesundheitlichen Rückschlag verkraften und kann daher bis auf Weiteres kein Fußball spielen.

Wir haben im vergangenen Sommer trotz oder vielmehr gerade wegen seiner gesundheitlich bedingten Zwangspause trotzdem sehr gerne weiter mit Eddi geplant und beiderseits geduldig auf sein Comeback gewartet. Nach dem neuerlichen gesundheitlichen Rückfall müssen nun aber leider beide Seiten eingestehen, dass eine sportliche Betätigung bis auf Weiteres nicht möglich ist.

Lieber Edrissa, wir wünschen Dir gesundheitlich alles erdenklich Gute und freuen uns jederzeit auf ein Wiedersehen mit Dir bei uns im Pichterich“, äußert sich die Sportliche Leitung der Sport- Union gleichermaßen mit Bedauern als auch mit Dank für das von Edrissa bei unserem Verein Geleistete.

