Landesligen der Region: Ein Wintertransfer und Stürmer bleibt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wir freuen uns heute bekanntgeben zu können, dass unser „Außenbahnflitzer“ Amin Lativovic seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat!

Trotz seiner leider langwierigen Verletzungspause gab es für uns keinen Zweifel an der weiteren Zusammenarbeit. Wir sind vom sportlichen Potenzial und dem Charakter von Amin völlig überzeugt und blicken voller Zuversicht auf die gemeinsame Zukunft.

So äußert sich der Sportliche Leiter Wanderley Cunha zur Vertragsverlängerung:„Wir sind extrem glücklich, dass Amin weiterhin ein Teil unserer Mannschaft bleibt. Er hat uns schon beweisen können, wie wertvoll er für unser Spiel sein kann. Wir freuen uns darauf, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen.“

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Spvgg Gröningen/Satteldorf

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kaderplanung 2026/27 Herren I

Die Planungen für die nächste Saison laufen auf Hochtouren. Heute können wir stolz den Transfer von Daniel Martin verkünden. Er wird uns ab Sommer 2026 verstärken.

Mit Daniel Martin konnten wir unseren absoluten Wunschspieler verpflichten. Dani kennt die Mannschaft, den Trainer, den Verein und ist mit seiner Erfahrung genau das richtige Puzzlestück, das wir für unser junges, dynamisches Team benötigen. Wir freuen uns mit Dani zusammen in die Saison 26/27 starten zu dürfen.

Herzlich Willkommen ab der Saison 2026/27 bei uns, Dani. Wir wünschen dir eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit und noch viele Punkte mit deinem bisherigen Club, den Spfr Schwäbisch Hall

