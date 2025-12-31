Landesligaspieler wechselt in die Kreisliga A und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Abwehrspieler Lukas Eisele (27) kehrt zum Tabellenführer der Kreisliga A2 Oberschwaben SGM Muttensweiler/Hochdorf zurück. Erst zu Beginn dieser Saison wechselte Eisele von der SGM (dort spielte er zuvor zwei Jahre) zum SV Reinstetten und bestritt dort neun Spiele in der Landesliga Staffel 4 sowie drei Spiele in der zweiten Mannschaft (Kreisliga A3 Oberschwaben). Der Vorsprung der SGM auf den Tabellenzweiten beträgt derzeit fünf Punkte.





FC Dostluk Friedrichshafen



Der Tabellenfünfzehnte in der Bezirksliga Bodensee kann im Kampf um den Klasssenerhalten gleich drei Neuzugänge vermelden. Abwehrspieler Marvin Weiss (23) kommt vom Ligakonkurrenten TSV Tettnang, der in der Tabelle Rang 14 belegt und bei einem Spiel weniger nur einen Punkt vor Dostluk steht. Als zweiter Spieler wechselt ebenfalls aus der gleichen Liga der Abwehrspieler Mirza Hodzic (19) vom FV Ravensburg II zum Aufsteiger. Zudem gibt es mit Abwehrspieler Eray Dogan (23) einen Rückkehrer, der zuletzt für den FC Hörbranz (Österreich) spielte und zudem bei Futsal Ällgäu in der Futsal Regionalliga Süd aktiv war.





SG Öpfingen



Im Rennen um die Meisterschaft in der Bezirksliga Donau/Iller verstärkt sich der Tabellendritte mit dem jungen Stürmer Luan Wöckel (19). Zuletzt spielte Wöckel bei der SG Emerkingen/Ehingen-Süd in der Kreisliga A1 Donau/Iller und erzielte in dieser Saison bisher drei Tore in 14 Spielen. Die SG Öpfingen hat zur Winterpause jeweils nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer SV Westerheim sowie auf den Tabellenzweiten SGM Aufheim/Holzschwang.





