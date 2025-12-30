Landesligaspieler wechselt in die Bezirksliga, 3 Zugänge bei B-Ligist

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Die SGM Senden-Ay (Bezirksliga Donau/Iller) kann den ersten Neuzugang vermelden. Der torgefährliche Mittelfeldspieler Engin Karasoy (33) kommt vom Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm (Landesliga Staffel 4), dort erzielte er in der vergangenen Spielzeit fünf Tore in 13 Spielen. In dieser Saison kam bis zur Winterpause nur in zwei Partien zum Einsatz und soll nun beim Tabellenvierzehnten SGM Senden-Ay mithelfen mehr Punkte in der Rückrunde zu holen.



+++

SG SC FC Friedrichshafen



Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Gleich drei Neuzugänge hat die SG SC FC Friedrichshafen in der Kreisliga B4 Bodensee zu vermelden, die Mannschaft belegt dort momentan Platz acht. Stürmer Amin Gebhard (27), Stürmer Murat Ilhan (30) und Abwehrspieler Bora Topuz wechseln alle vom SV Ettenkirch (Kreisliga B4 Bodensee) zur SG.





+++

SF Bronnen



Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Mittelfeldspieler Jannik Böhlke (22) wechselt nach einigen Jahren beim SV Burgrieden (Kreisliga A3 Oberschwaben) zum Ligakonkurrenten SF Bronnen. In der Tabelle der Kreisliga A3 steht Bronnen zur Winterpause mit 16 Punkten auf Rang 13.





+++

SW Donau



Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

Zwei Neuzugänge gibt es bei SW Donau, die momentan mit 19 Punkten Platz elf in der Bezirksliga Donau/Iller belegen. Zum einen kommt Stürmer Raphael Stvoric von der SG Griesingen (Kreisliga A1 Donau/Iller) und zudem Mittelfeldspieler Lars Luhr (27) der zuvor einige Jahre für TuS Kleefeld in der Bezirksliga Hannover Staffel 2 spielte.





+++

+++