Landesligareserve vor letztem Schritt in Richtung Kreisliga

"Natürlich wollen wir in Plößberg alles klar machen. Wir haben einen Lauf, den wollen wir fortsetzen und uns vorzeitig für die tolle Spielzeit belohnen. Dass uns der Gastgeber aber nichts schenken wird, ist klar. Deshalb werden 90 schwierige Minuten warten, nach denen wir als Sieger vom Platz gehen wollen", so Gästespielercoach Sebastian Urban.

"Wir sind noch nicht so in das Jahr gestartet, wie wir uns das vorgestellt haben. Das liegt an verschiedenen Gründen. Ich mache den Jungs aber keinen Vorwurf, im Gegenteil arbeiten wir sehr gut, es geht nur darum, uns wieder mehr für den Aufwand zu belohnen. Vielleicht ist dazu der designierte Meister der richtige Gegner. Auch wenn es natürlich richtig schwer wird, wollen wir auf dem Weg zum Titel nochmals ein unbequemer Gegner sein. Dass wir Spitzenteams ärgern können, haben wir oft genug in dieser Spielzeit gezeigt", so der Trainer der SG, Sebastian Schell.

Nur vier Punkte aus den vier Partien des neuen Jahres haben die SG ein wenig abrutschen lassen in der Tabelle. Nun wartet die aktuell höchste Hürde, die man überwinden kann. Als Außenseiter würde man dem souveränen Tabellenführer zu gerne ein Bein stellen, um zu verhindern, dass dieser in Plößberg seine Meisterschaftssause beginnt. Die Gäste reisen an, um den Deckel auf die Meisterschaft zu legen. Dementsprechend wird man im Umfeld für die nötige Ausstattung für eine erste Kurzparty sorgen.....

Sechs Zähler in Folge haben in Altenstadt so etwas wie eine kleine Euphorie entstehen lassen. Der Schwung soll nun in die Partie mit dem Schlußlicht genommen werden, um den Abstand zur Abstiegszone weiter zu vergrößern. Die Gäste reisen an mit dem Bewußtsein, dass gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt unbedingt der vierte Saisondreier her muss, um sich die Chance auf zumindest die Relegation zu erhalten. Die gute Leistung gegen den Spitzenreiter zuletzt soll dabei zusätzliche Motivation entfachen.

"Am Sonntag stehen wir vor der nächsten schweren Aufgabe, dem nächsten Sechs-Punkte-Spiel. Mit der SG kommt ein Gegner, der oft bewiesen hat, dass er defensiv gut steht, zudem ist er für seinen stets großen Kampfgeist bekannt. Eine einfache Aufgabe wird es definitiv nicht am Sonntag, aber wenn wir so konzentriert und fokussiert an die Sache herangehen, wie die letzen Spiele, bin ich sehr optimistisch und überzeugt, dass wir die 3 Punkte bei uns in lassen. Aber wie gesagt, es wird höchste Konzentration nötig sein, um dieses enorm wichtige Spiel zu gewinnen", sagt SVA-Coach Marvin Häffner.