Landesligaerfahrung für die Offensive – Behrenswerth wechselt zum SVR

So ein ganz neues Gesicht ist der 19-Jährige Offensivmann in Bad Rothenfelde allerdings gar nicht. In seiner Jugend spielte Behrenswerth bereits in der damaligen Dissen/ Bad Rothenfelder Spielgemeinschaft. So richtig auf sich aufmerksam machte der gebürtige Hilteraner in seiner Zeit beim Osnabrücker SC bei den B-Junioren. In der Saison 2021/22 traf der Neuzugang in fünfzehn Spielen stolze 25 mal und steuerte darüber hinaus acht Assists bei. In der vergangenen Saison sammelte der Youngster zum Beginn der Saison beim SC Melle 03 sogar fünf Einsätze in der ersten Mannschaft und erlebte damit seine ersten Erfahrungen in der Herren-Landesliga. So ganz durchsetzen konnte er sich auf dem Niveau allerdings noch nicht, wodurch er über weite Strecken der Saison dann in der zweiten Mannschaft, sprich in der Bezirksliga eingesetzt wurde. Auf der offiziellen Homepage des SV Bad Rothenfeldes spricht der Neuzugang über seine Zeit beim SCM und meint: „In Melle hatte ich eine wirklich gute Zeit. Sowohl die Persönlichkeiten die ich kennengelernt habe, als auch das spielerische, was ich lernen durfte. Ich konnte mich in vielen Bereichen an meinen Mitspielern orientieren und verbessern, weshalb ich unterm Strich sagen würde, dass die Zeit eine gute und gelungene war.“ Auch die Rückkehr nach Bad Rothenfelde begründet Behrenswerth: „In erster Linie bedeutet der Wechsel mir viel, denn ich hatte eine gute Zeit damals und an diese möchte ich sehr gerne anknüpfen.“

Der Verein freut sich somit über einen jungen Spieler, der gemeinsam mit dem Verein das Beste aus der Mannschaft rausholen möchte und dementsprechend erfolgreich sein will. – „Auf jeden Fall möchte ich Fuß fassen im Herrenbereich, wie auch schon im Jahr davor. Der Rest ergibt sich dann von alleine. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine hoffentlich maximal erfolgreiche Zeit haben werden.“, so Behrenwerth.